Maltempo | allarme Po a Cremona e in Emilia Domani allerta rossa in Lombardia e Veneto

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile per Mercoledì 27 : allarme rosso per la piena del Po - forte Maltempo al Centro/Nord [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo . Dopo due giorni di tregua torna il maltempo, che interesserà sopratutto il Nord Italia, preoccupato in queste ore dalla piena del Po a causa della quale si stanno verificando evacuazioni e danni. Un nuovo impulso perturbato atlantico in arrivo sul nostro Paese interesserà, nella giornata di domani, il Settentrione e, localmente, anche le regioni centrali tirreniche con piogge e fenomeni localmente di forte intensità e il rinforzo ...

Maltempo - la piena del fiume Po sta inondando vaste aree della pianura Padana : allarme rosso - evacuazioni in corso. FOTO e VIDEO in diretta : Sono ore di paura in pianura Padana per il transito della piena del Po. Molte aree golenali sono già inondate, e c’è grande preoccupazione per quello che potrà accadere nelle prossime 48 ore, perchè con le piogge di domani il livello del fiume crescerà ancora. Intanto stamattina oltre un centinaio di persone sono state evacuate in provincia di Parma, nella aree interessate dalla piena del Po, in transito in giornata. E’ la prefettura ...

Maltempo : Regione Veneto dichiara allarme rosso per la piena del Po : Venezia, 26 nov. (Adnkronos) - Gli strascichi dell’ondata di Maltempo che ha colpito il Veneto nei giorni scorsi si fanno ancora sentire. Poco fa, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità, dichiarando l’Allerta Rossa (Stato d

Maltempo Sardegna : allarme per il rio Mannu - allagate campagne : allarme in Sardegna, a Porto Torres, per il livello del rio Mannu che continua ad aumentare Il sindaco Sean Wheleer, in considerazione della piena del fiume, ha deciso di chiudere al traffico via Ponte Romano, nel tratto tra via Vespucci e via Monte Angellu. Il primo cittadino ha lanciato un appello su Facebook, chiedendo alla popolazione di non avvicinarsi alle sponde del fiume. Per tutta la notte le forze dell’ordine hanno monitorato la ...

Maltempo - piena del Po : a Cremona sale a 4 - 37 metri - ancora allarme rosso : L‘ondata di piena del fiume Po è ancora oggetto di stretto monitoraggio in Lombardia: a Cremona questa mattina il fiume ha toccato i 4,37 metri sullo zero idrometrico. Situazione critica a Gerre de’ Caprioli, Spinadesco, Stagno Lombardo, sul Casalasco a Gussola, Torricella del Pizzo, e Casalmaggiore dove è stata allertata un’aliquota del 10 Reggimento Genio Guastatori specializzato in movimento terra, per garantire tempestiva ...

Maltempo - allarme Po : cresce di 10 cm all'ora. Ticino esondato nel pavese Cirio : 130 strade chiuse - è emergenza : Il Maltempo non molla la presa sull'Italia: da Nord a Sud piogge e temporali continuano a creare disagi nel nostro Paese, con il Po che sale, il Ticino che è esondato e...

Allerta Meteo - il ciclone si sposta sempre più a Sud nel Tirreno : altre 36 ore di forte Maltempo - allarme anche per Lunedì : Allerta Meteo – Il ciclone che sta duramente colpendo l’Italia in queste ore, si è approfondito fino a 998hPa e si trova nel cuore del mar Tirreno. I fenomeni di maltempo più intenso sono al momento concentrati sulla Calabria jonica centro/settentrionale, dove sono in atto violenti temporali che si stanno per abbattere sul Golfo di Taranto, estendendosi a Basilicata e Puglia. Nel pomeriggio/sera di oggi, il ciclone continuerà a ...

Maltempo in Calabria - nuova Allerta Meteo per Lunedì 25 Novembre : allarme ARANCIONE su tutta la Regione : Il Maltempo sta colpendo in queste ore la Calabria con piogge torrenziali che provocano disagi per gli allagamenti. Nel pomeriggio/sera il Maltempo si intensificherà nelle province di Cosenza, Crotone e Catanzaro, ma anche domani, Lunedì 25 Novembre, avremo forti piogge e temporali su tutta la Regione. Il Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal, come ente ufficiale di protezione civile, ha appena inviato il nuovo aggiornamento del ...

A Nord il Maltempo fa paura. È allarme rosso in tre regioni : Nadia Muratore Rischio inondazioni. Situazione critica in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Il Po a rischio esondazione Pioggia dirompente, vento e bufera di neve sopra i 1500 metri con un pericolo valanghe ai massimi livelli. È questa la situazione meteorologica che si è abbattuta su tutto il territorio di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, dove l'Arpa ha diramato un livello di pericolosità «rossa», ossia allerta massima. Nelle ...

Allerta Meteo - il Ciclone arriva sul Tirreno e porta il Maltempo anche al Sud : allarme anche per Lunedì : Il maltempo provocato dal Ciclone Mediterraneo si sta estendendo, nella notte, anche al Centro/Sud mentre continua a diluviare al Nord/Ovest dove Piemonte e Liguria sono in piena emergenza con centinaia di evacuati e isolati. Gli ultimi aggiornamenti per le prossime ore sono molto gravi per tutta l’Italia: il Ciclone, che attualmente è profondo 997hPa e si trova nei pressi della Corsica, si muoverà molto lentamente verso Sud/Est e soltanto ...

Allarme Maltempo - tecnologie per la gestione delle emergenze : soluzioni per la tutela del territorio a “Technology for All 2019” : Venezia, Matera e molte altre località italiane sono state duramente colpite negli ultimi giorni da alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane e valanghe. Un Allarme nazionale che mette a repentaglio centri storici, monumenti e opere d’arte, oltre ai tanti pericoli e disagi per la popolazione. In questo scenario, si rivela sempre più utile il ricorso a tecnologie sofisticate per la gestione immediata delle emergenze e la tutela del territorio e ...

Maltempo - Piemonte e Liguria sott’acqua : esonda il fiume Bormida - allarme per il Centa. Ponte chiuso ad Alessandria - furiose mareggiate sulle coste [FOTO] : Situazione di massima allerta in Liguria e Piemonte, dove le forti piogge stanno causando danni e alluvioni, mentre preoccupano le piene dei fiumi che risultano oltre la soglia di sicurezza. In particolare il fiume Bormida è esondato tra Dego e Piana Crixia, nel savonese. Il livello idrometrico ha superato il livello di guardia andando quindi oltre i 5 mt e 40. La conferma viene dall’unità di crisi della prefettura di Savona. Elevato anche ...