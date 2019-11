Malattie cardiovascolari nell’anziano | per 7 clinici su 10 vince la sinergia tra

Una bevanda molto nota protegge dai tumori e dalle Malattie cardiovascolari : basta un bicchiere al giorno : Per ridurre del 25% il rischio di morte per malattie cardiovascolari o tumori è sufficiente bere un bicchiere di latte al giorno: lo ha rilevato una ricerca che ha indagato sull’associazione tra prodotti lattiero-caseari e mortalità, condotta da alcuni ricercatori italiani e pubblicata sulla rivista The American Journal of Clinical Nutrition. Lo studio è stato presentato dai ricercatori dall’AGRO-FOOD LAB dell’Università di ...

Le Malattie cardiovascolari si combattono a tavola : arriva la pasta che fa bene al cuore : Dall’Università Federico II, Facoltà di Farmacia, arriva la pasta alla vinaccia di Taurasi, valida alleata per il cuore. Niente pillole e integratori, dunque, ma pasta. Si tratta di un progetto che nasce da due recenti studi del dipartimento di Farmacia dell’Università Federico II pubblicati su Nutrients e Frntiers (firmati da Ettore Novellino e altri) dimostra che l’integrazione alimentare di estratti di Taurisolo, ottenuto ...

Dieta Smartfood per dimagrire in salute : contro cancro e Malattie cardiovascolari : La Dieta Smartfood o Dieta intelligente si basa su una alimentare che fa bene alla salute per dimagrire e prevenire cancro, malattie cardiovascolari

Yogurt nella dieta per dimagrire : riduce Malattie cardiovascolari : Yogurt nella dieta per dimagrire e ridurre il rischio delle malattie cardiovascolari. Lo Yogurt fa bene alla salute, ecco lo studio.

Medicina : summit Italia-Svezia su diabete e Malattie cardiovascolari : Italia e Svezia più vicine nella lotta al diabete e alle malattie cardiovascolari. Si è svolto oggi a Stoccolma, al Nobel Forum del Karolinska Institutet, il primo summit Italia-Svezia sulla Salute dedicato a queste patologie. L’organizzazione è stata curata dall’ambasciata d’Italia a Stoccolma, in collaborazione con il professor Francesco Cosentino dell’unità di Cardiologia del Karolinska e con il supporto di ...

Malattie cardiovascolari - i cibi consigliati e quelli da evitare : “Bisogna ridurre il consumo di sale, di carni trasformate e di snack. Attenzione anche al consumo eccessivo di pane e pasta...

I benefici della dieta giapponese : aiuta a prevenire Malattie cardiovascolari - diabete e cancro : In programma oggi a Roma il convegno “dieta giapponese e prevenzione oncologica“, organizzato da MA Provider con il contributo non condizionato di Astellas. In occasione dell’incontro verrà sottolineata l’importanza dell’alimentazione nella prevenzione e nella lotta alle patologie oncologiche, con specifico riferimento al tumore alla prostata. “Per noi è una vera soddisfazione supportare questa iniziativa che fa conoscere ...