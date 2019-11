Maglia Milan celebrativa | rosso | nero e oro per i 120 anni

Fonte : milanworld

(Di martedì 26 novembre 2019) Ladelper i 120dalla fondazione del club è stata svelata in queste ore da un sito spagnolo in anteprima. Nessun cambiamento o stravolgimento alla linea storica, grazie alle foto in esclusiva del sito todosobrecamisetas.com siamo in grado di mostrarvela. Dunque sarànera come da tradizione a bande verticale, inserto in oro e una scritta sotto lo stemma: 120. L’versario della fondazione sarà il prossimo 16 dicembre, e ladovrebbe essere indossata nel corso della gara interna con il Sassuolo.

OptaPaolo : 24 - Il 19/11/1995, 24 anni fa, Gianluigi #Buffon effettua il suo debutto in Serie A con la maglia del Parma contro… - cielorossonero : RT @SpazioMilan: Il Milan festeggia 120 anni di storia: i rossoneri scenderanno in campo con questa maglia in occasione della gara a San Si… - emiliobitonto : @_SIMONE____ @suanchozi La riposta secondo me è una lui voleva andare al Chelsea e il milan non l'ha venduto ora è… -