Maglia Milan celebrativa | rosso | nero e oro per i 120 anni

La Maglia celebrativa del Milan per i 120 anni dalla fondazione del club è stata svelata in queste ore da un sito spagnolo in anteprima. Nessun cambiamento o stravolgimento alla linea storica, grazie alle foto in esclusiva del sito todosobrecamisetas.com siamo in grado di mostrarvela. Dunque sarà rossonera come da tradizione a bande verticale, inserto in oro e una scritta sotto lo stemma: 120. L'anniversario della fondazione sarà il prossimo 16 dicembre, e la Maglia dovrebbe essere indossata nel corso della gara interna con il Sassuolo.

