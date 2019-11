Made in Italy | comparto edilizia | legno-arredo e turismo chiede il tax credit

Melania Trump da sogno accoglie l’albero di Natale col look Made in Italy : Melania Trump riceve l’albero di Natale alla Casa Bianca, un appuntamento tradizionale che piace moltissimo alla First Lady. La moglie di Trump infatti, in un raro momento di gioia, rivolge sorrisi sinceri agli obiettivi. Sarà il buonumore o lo spirito natalizio, ma Melania è davvero incantevole. Certo il suo look made in Italy aiuta. La First Lady americana infatti sceglie per la cerimonia al Rose Garden della Casa Bianca un cappotto nero ...

Ecosostenibilità in Rete : l’ambiente appassiona gli utenti. Centrali le startup green Made in Italy : Non solo Greta Thunberg. Insieme alla quindicenne svedese che ha innescato il movimento globale per il clima, tante startup italiane impegnate sul fronte ambiente riescono a trainare il dibattito social coinvolgendo e appassionando la Rete con soluzioni e idee utili a salvaguardare il Pianeta. È quanto emerge dalla ricerca green Conversation, realizzata da Mimesi (gruppo DBInformation) in collaborazione con Talent Garden, che per un periodo di ...

Il Cies : i calciatori Made in Italy non “espatriano” (i francesi invece moltissimo) : I calciatori “made in Italy” non emigrano. Sconfinano poco, restano a casa. Forse perché hanno mercato solo da noi, fatto sta che un nuovo studio dell’Osservatorio Cies evidenzia un fenomeno: l’Italia non è nemmeno tra i primi 20 campionati per “esportazione” di giocatori. Secondo i dati del Cies è il Brasile il Paese con più presenze nei campionati europei, in Italia sono addirittura il 33% di tutti gli ...

Dopo l’Umarell arriva Made in Italy - il gesto italiano per eccellenza stampato in 3d : Se pensavate che non ci potesse essere un degno successore dell’Umarell, la statuetta realizzata in stampa 3d da TheFabLab che, a partire dal 2017, ha colonizzato il web e anche le case di molti appassionati di design bizzarro, state pronti a ricredervi. Dalla stessa realtà o meglio dal loro brand Superstuff, infatti, arriva ora un nuovo italianissimo progetto, intitolato appunto Made in Italy: l’inconfondibile gesto della mano ...

Calate del 20% le vendite dei prodotti agroalimentari Made in Italy negli Stati Uniti : Il dato è decisamente allarmante. Ad un mese dall’avvio dei dazi statunitensi sui prodotti europei, sono Calate del 20% le

Made in Italy a tavola - vola l'export : 14.43 Mai così tanto cibo e vino italiano sono stati consumati sulle tavole mondiali, con il record storico per le esportazioni agroalimentari Made in Italy. Nel 2019 hanno raggiunto il valore di 28,6 miliardi di euro con un aumento del 4%. E' quanto emerge da un'analisi Coldiretti. Quasi due terzi dell'export interessa l'Ue, con la Germania capofila. Seguono gli Usa malgrado i dazi imposti dall' amministrazione Trump. E' allarme per ...

Crolla il Made in Italy sulle tavole statunitensi : -20% dopo un mese di dazi : A un mese dal varo dei dazi Usa su alcuni prodotti europei, il conto per l'agroalimentare Made in Italy si fa già pesante. Sono calate del 20% le vendite dei prodotti agroalimentari Made...

Dazi - allarme Coldiretti sulle tavole americane Made in Italy in calo : allarme Coldiretti: a un mese dall'avvio dei Dazi Usa sui prodotti europei sono calate del 20% le vendite dei prodotti Made in Italy negli Stati Uniti

Dazi - a un mese dal via è allarme Coldiretti : sulle tavole Usa il Made in Italy cala del 20% : Nella "lista nera" americana si trovano beni alimentari italiani per un valore di export di circa mezzo miliardo di euro. I Dazi per il Parmigiano Reggiano e per il Grana Padano, ad esempio, sono passati dagli attuali 2,15 dollari al chilo a circa 6 dollari: circa 45 dollari a pezzo negli USA.Continua a leggere

In un mese Made in Italy meno 20% Effetto dazi sulle tavole americane : A un mese dall’avvio dei dazi Usa sui prodotti europei sono calate del 20% le vendite dei prodotti agroalimentari made in Italy negli Stati Uniti direttamente interessati. E’ quanto stima la Coldiretti nel tracciare un bilancio degli effetti delle misure scattate il 18 ottobre scorso contro una lista di beni europei che hanno colpito molte delle più note specialità... Segui su affaritaliani.it

Dazi - Coldiretti : “In 1 mese -20% di Made in Italy sulle tavole degli Usa” : A un mese dall’avvio dei Dazi Usa sui prodotti europei sono calate del 20% le vendite dei prodotti agroalimentari Made in Italy negli Stati Uniti direttamente interessati. E’ quanto stima la Coldiretti nel tracciare un bilancio degli effetti delle misure scattate il 18 ottobre scorso contro una lista di beni europei che hanno colpito molte delle più note specialità tricolori, dal Parmigiano Reggiano al Grana Padano, dall’Asiago al Gorgonzola ...

Pmi day - per promuovere Made in Italy tra giovani studenti Usa : Roma, 15 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Il Pmi day, la giornata nazionale delle piccole e medie imprese organizzata da Piccola Industria Confindustria per promuovere tra i giovani studenti americani la diffusione della cultura d’impresa made in Italy, cresce ancora negli Stati Uniti grazie alla partne

Made in Italy : sempre più olio spagnolo - mercato italiano ko : E’ invasione di olio d’oliva spagnolo con le importazioni che nel 2019 crescono in quantità del 48% con gravi ripercussioni sul mercato e sull’Uliveto Italia. A denunciarlo è la Coldiretti sulla base di un’analisi sui nuovi dati Istat relativi al commercio estero che evidenziano come il settore olivicolo vada in netta controtendenza rispetto al surplus commerciale fatto registrare a livello generale. Nei soli primi otto mesi dell’anno sono ...

Dazi - Coldiretti : “Colpito 1 piatto Made in Italy su 10 - serve un piano Ue” : E’ stato colpito in Usa piu’ di 1 piatto made in Italy su 10 per un valore delle esportazioni di circa mezzo miliardo di euro negli Usa e occorre quindi far scattare subito un piano di aiuti straordinari europei per compensare i danni provocati nel settore agroalimentare ingiustamente coinvolto nella guerra commerciale con gli Stati Uniti nell’ambito nella disputa sugli aiuti a Boeing e Airbus. E’ quanto affermato dal Presidente di Coldiretti ...