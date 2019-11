M5S | il senatore Dessì | «Con il video di Grillo Di Maio si è ulteriormente indebolito»

È morto il senatore M5S Franco Ortolani : "Si è spento il professor Franco Ortolani, senatore del MoVimento 5 Stelle. Una vita dedicata alla tutela del territorio, alla salvaguardia dell'ambiente. Quando c'era da proteggere il nostro territorio, da sostenere cittadini contro discariche illegali e roghi tossici in Campania, lui c'era sempre". Lo scrive Luigi Di Maio in un post su Facebook commentando la morte di Franco Ortolani, senatore del Movimento 5 Stelle e ...

Morto il senatore M5S Ortolani - il professore della Terra dei Fuochi. Aveva detto di avere due tumori “per colpa dei veleni in Campania” : Aveva denunciato di avere due tumori “per colpa dei veleni in Campania“. Stanotte il senatore del M5s Franco Ortolani è Morto. Era stato professore di geologia all’università Federico II di Napoli. Aveva 75 anni ed era malato da tempo. Nel 2018 Aveva vinto la corsa elettorale nel collegio uninominale di Napoli-Arenella. “Una vita dedicata alla tutela del territorio, alla salvaguardia dell’ambiente – lo ricorda il ...

Il senatore del M5S Trizzino boccia Di Maio : "Ci siamo imborghesiti - non può fare il capo e il ministro" : Giorgio Trizzino, onorevole dei cinquestelle, in una intervista a Repubblica boccia il Movimento e rimpiange le origini. "Ci siamo imborghesiti", risponde a Concetto Vecchio. Medico siciliano, 63 anni deputato alla prima legislatura, cattolico di sinistra, la scorsa settimana scorsa ha presentato

M5S - il senatore Grassi annuncia l’addio : “Abbandonare è legittima difesa. Contrario ad Agenzia per la ricerca - non voto la manovra” : Il senatore del Ugo Grassi annuncia all’Adnkronos la sua volontà di dire addio Movimento 5 stelle: “A questo punto per me abbandonare il Movimento diventa legittima difesa”, ha accusato il parlamentare. Grassi, avvocato e professore ordinario di Diritto civile, ha spiegato che non voterà la prima legge di bilancio del governo giallorosso perché Contrario all’istituzione di una Agenzia nazionale per la ricerca, prevista dalla ...

“E se ci sciogliessimo tutti?”. La lettera aperta del senatore Primo Di Nicola (M5S) : Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta del senatore M5s Primo De Nicola, vicepresidente della Commissione di vigilanza Rai e membro della commissione Finanze del Senato. La sua riflessione parte dall’esito delle elezioni in Umbria per arrivare alle paure che sono alla radice di una crisi di valori prima che di consensi. E’ inutile girarci intorno. La sconfitta del campo progressista, delle forze dell’attuale maggioranza, ...

Il senatore Marcucci dice che non scommetterebbe sull'alleanza Pd-M5S : “Io non scommetterei per un'alleanza con i Cinque Stelle. Sinceramente è davvero troppo presto per darla come acquisita, io per dire non ci scommetterei”. E così gli elettori contrari all'alleanza “dovranno aspettare” prima di decidere di non votare più Pd, se non soddisfatti. In un'intervista al Corriere della Sera il senatore Andrea Marcucci, imprenditore farmaceutico e attuale capogruppo del Pd a Palazzo Madama, fedelissimo di Renzi da ...

F35 - “Conte ha confermato agli Usa l’impegno ad acquistarli”. Malumori nel M5S. Il senatore pentastellato Ferrara : “Doveroso rinegoziare” : “Giuseppe Conte si è impegnato con Mike Pompeo sul rispetto degli accordi presi sull’acquisto di 90 aerei F35″. Un retroscena del Corriere della Sera agita le acque in casa Movimento Cinque Stelle, perché da sempre gli aerei da guerra sono materia delicata in casa pentastellata. Così la ricostruzione del quotidiano di via Solferino riguardo il colloquio tra il premier e il segretario di Stato Usa sulla possibilità di via libera ...