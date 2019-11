L’uomo del giorno – Buon compleanno Manolo Gabbiadini | quel tiro a giro… VIDEO

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 26 novembre 2019) Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, giornata importante per gli appassionati del mondo del calcio e delle statistiche ed in particolar modo per i tifosi della Sampdoria, nel dettaglio è ildell’attaccante. Il calciatore ha messo da parte il momento di difficoltà ed adesso sta trascinando i blucerchiati con grandi prestazioni e gol. Si tratta di un attaccante molto bravo tecnicamente e dotato di un ottimodalla distanza, nella sua carriera ha realizzato gol di pregevole fattura, calcia a giro con grande qualità, è forte anche fisicamente e per questo motivo può essere considerato un attaccante completo. Inizia la carriera all’Atalanta, poi viene ceduto al Cittadella prima di tornare nuovamente in nerazzurro, nel 2012 viene acquistato in compartecipazione dalla Juventus prima di passare in ...

demagistris : L’uomo violento con una donna è un uomo che non sa cosa sia l’amore,quindi non è uomo,perché chi ama non può che am… - fattoquotidiano : FUTURO ILVA Così l’uomo che vuole chiudere Taranto ha creato il suo impero: dall’azienda di famiglia fino al gruppo… - marcodelucact60 : @paolo_gibilisco @KwisatzHaderac0 se solo l'uomo del Colle avesse letto e compreso l'articolo 3 della Costituzione… -