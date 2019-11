Luna | Italia leader nell’analisi d’acqua e composti volatili | nuova trivella del progetto

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 26 novembre 2019) L’in prima linea nella ricerca e l’analisi di acqua esullagrazie alladeldell’Esa (European space agency) “Prospect” (Package for Resource Observation and in-Situ Prospecting for Exploration, Commercial exploitation and Transportation), realizzata da Leonardo e testata dall’Università di Padova. I materiali trovati sulla superficie della, spiega una nota dell’Esa, possono fornire preziose risorse per supportare le future missioni esplorative. Ciò è particolarmente vero vicino ai poliri, dove condizioni di freddo estremo possono intrappolare il ghiaccio d’acqua. Queste risorse potrebbero consentire l’esplorazione dello spazio sostenibile, ma molto rimane sconosciuto. Il Prospect che opererà sulla superficie dellacome parte della missione a guida russa-27 nel ...

pinodifeo : #Luna, #Italia leader nell'analisi d'acqua e composti volatili #News via @askanews_ita -> - Matteosonsky : L'Italia non è una fattanza, ma una fattura La mia vita è in ballo mentre ballo sotto la luna - francescocz88 : RT @RaiTre: 'Potentine, potentini, #ProvinciaCapitale sta per cominciare. Potenza, capitale più alta d'Italia, capitale delle scale mobili… -