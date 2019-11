Luigi Di Maio ad Agorà | Il voto in Emilia Romagna non sia un referendum sul

L’appello di Luigi Di Maio al Pd : “Sulla prescrizione non fate come Salvini - servono i fatti” : Il ministro Luigi Di Maio ha lanciato un appello all'alleato di governo: "Mi aspetto che la musica sia cambiata. Il Pd ai tempi di Berlusconi al governo, ma anche all'inizio della scorsa legislatura, diceva di interrompere la prescrizione ancor prima della sentenza di primo grado, già al rinvio a giudizio. Possiamo fare questo passo importante insieme".Continua a leggere

Luigi Di Maio - leader con le ore contate : si affaccia l'ipotesi di Stefano Patuanelli alla guida del M5s : Beppe Grillo ha sistemato Luigi Di Maio, resta leader politico ma a condizione che guardi a sinistra e si dimentichi di Matteo Salvini e delle aspirazioni sovraniste. Una presa di posizione quella del fondatore del Movimento 5 stelle che però non ha sedato del tutto la rivolta interna che vorrebbe a

Alessandra Ghisleri archivia Luigi Di Maio : "Leader? Per lui è finita - vi spiego la mossa di Beppe Grillo" : Alessandra Ghisleri non ha dubbi. Per lei l'incontro tra Beppe Grillo e Luigi Di Maio non è stato altro che un commissariamento. Il fondatore del Movimento, giunto a sorpresa a Roma, aveva battezzato nuovamente il titolare della Farnesina "come unico leader pentastellato". Una dichiarazione che però

M5s - aperte le candidature per le “Regionarie” in Emilia-Romagna e Calabria. Luigi Di Maio a Bologna per incontrare eletti e attivisti : Il via libera degli iscritti alla partecipazione al voto e ora il primo passo per la composizione delle liste. Sono aperte le candidature per le ‘Regionarie’ del Movimento Cinque Stelle in vista del voto in Emilia-Romagna e in Calabria. Fino al 4 dicembre tutti gli iscritti “certificati” alla piattaforma Rousseau potranno avanzare la propria candidatura per essere nelle liste pentastellate e aspirare a un posto da ...

GianLuigi Paragone contro Giuseppe Conte e Luigi Di Maio : "Mes - non lo voterò mai" : Tornano gli attacchi interni al Movimento 5 Stelle. Ancora una volta a scalfire l'unità dei pentastellati è GianLuigi Paragone. Il dissidente per antonomasia, ai microfoni della trasmissione L'Italia s'è desta, ha riserbato critiche a tutti i suoi colleghi: da Luigi Di Maio (preso di mira da qualsia

Luigi Di Maio con i fedelissimi attacca il piano di Beppe Grillo : "Rischiamo la scissione verso Salvini" : Un momento politicamente drammatico, per Luigi Di Maio. Dramma acuito dall'incontro di sabato con Beppe Grillo in cui è stato, di fatto, commissariato. Commissariamento che ha provato a smentire il Blog delle Stelle, finendo così, paradossalmente, per confermare tutto il disappunto del capo politico

Non è l’arena - Massimo Giletti a Luigi Di Maio “hai chiamato Salvini per chiedere della nuova fidanzata?” il capo politico del M5S risponde così : Luigi Di Maio è stato ospite ieri sera del programma condotto da Massimo Giletti Non è l’arena. Il capo politico del M5S, riconfermato alla guida del partito, da Beppe Grillo in persona, ha parlato dell’attuale governo e anche dei rapporti con Matteo Salvini e su una possibile Réunion con la Lega. Alla domanda di Giletti se il capo politico M5S sentisse ancora anche per sola amicizia personale Matteo Salvini, la risposta del leader ...

C'è un po’ di Luigi Di Maio in tutti noi : Un po’ di Luigi Di Maio è in tutti noi. Nelle comuni, umanissime, emozioni che riguardano la fatica del vivere professionale quotidiano, nessuno si senta quindi escluso. C’è di mezzo il timore d’essere ricacciati indietro, alla casella di partenza dell’esistenza pubblica, nel buio sociale. Accade anche all’astuto Ulisse quando, inavvertitamente, apre la sacca dei venti, perdendo così ...

Luigi Di Maio a Non è l'Arena sul caso Elisabetta Trenta : "Il tema non è l'alloggio in sé" : A Non è l'Arena di Massimo Giletti su La7, nella puntata di domenica 24 novembre, ospite in collegamento ecco Luigi Di Maio. Si fa ovviamente il punto sul suo difficile momento politico all'interno del M5s, ma vi è spazio anche per una domanda su Elisabetta Trenta, l'ex ministro della Difesa grillin

Non è l'arena - Luigi Di Maio sul crollo : "Revochiamo le concessioni ai Benetton - la Lega le proteggeva" : Luigi Di Maio, ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena su La7, attacca Matteo Salvini in merito al crollo del viadotto sull'A6, vicino a Savona dove per fortuna non ci sono state vittime come invece accadde per il Ponte Morandi: "Stiamo lavorando da mesi su quei contratti che sono stati fatti con

Paolo Becchi sul dramma politico di Luigi Di Maio : "La manina di Davide Casaleggio sul voto su Rousseau" : Fa pena per chi è stato per un certo periodo vicino al M5S e persino iscritto, e che sentiva quasi quotidianamente per telefono Gianroberto Casaleggio, assistere alla lenta agonia di un MoVimento che doveva (e poteva) cambiare l' Italia e in cui milioni di italiani hanno creduto. Non mi si dica che

Ecco i sei grillini con cui azzerano Luigi Di Maio : svelata la mossa di Grillo e Casaleggio - i nomi : Ci sarà una "regia" di sei grillini intorno a Luigi Di Maio. Dopo l'incontro con il capo politico del M5s, la mossa di Beppe Grillo è una maggiore collegialità nelle scelte. "Il team del futuro avrà deleghe pesanti", dice Di Maio ai suoi dopo la riunione, secondo quanto riporta il Corriere della Ser

Beppe Grillo - le voci : azzera Luigi Di Maio sul suo blog? "Presto un post per un nuovo voto su Rousseau" : Commissariamento totale. Si torna all'incontro di sabato, a Roma, tra Luigi Di Maio e Beppe Grillo, col comico che di fatto ha esautorato il capo politico. Di Maio sì confermato nel suo ruolo con tanto di "non rompete i cog***", ma passa la linea del comico: alleanza col Pd in primis. E il commissar

Luigi Di Maio - Domenico De Masi : "Vuole tornare da Salvini - ma lui e il M5s moriranno" : A fare il punto sul delicato momento politico ci pensa il sociologo Domenico De Masi, esperto di M5s e dintorni. Fa il punto in un'intervista al Fatto Quotidiano, tutta concentrata su come cambi lo scacchiere dopo il voto su Rousseau sul voto in Emilia Romagna e sulle conseguenze dell'incontro tra B