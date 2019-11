L' oroscopo di domani 27 novembre | astrologia 1ª sestina | Vergine ' top' in amore

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 26 novembre 2019) L'dimercoledì 272019 è pronto ad iniziare una nuova tornata di previsioni. L'attenzione cade sulla consueta classifica con le stelle quotidiane e, a corredo, le indispensabili predizioni ingegnate sui comparti relativi all'e al lavoro. Curiosi di sapere cosa hanno in serbo le stelle di mercoledì? Ebbene, a dare speranza a coloro con problematiche aperte specialmente in campo sentimentale, come anche a quelli con relazioni parentali o d'amicizia in crisi, la splendida Luna in Sagittario. L'astro della Terra è presente nel settore del segno di Fuoco questo martedì, precisamente dalle ore 09:11 della giornata in oggetto. Perciò, già dalla mattinata del 26l'Astro d'Argento ha iniziato a dispensare aiuto e/o sostegno a quei fortunati segni (pochi!) che in parte andremo a svelare nella seguente anteprima. Ovviamente facciamo presente che, come da ...

PrimaStampa_eu : Oroscopo di oggi domenica 24 novembre segno per segno: consulta le stelle per vedere cosa ti riserva la giornata di… - AstrOroscopo : Le stelle siano con voi! Ecco l'oroscopo di martedì 26 novembre - Buona lettura <3 Primi sei segni qui -->… - sciroccoxyz : RT @499777: Chissà se il mio oroscopo diceva 'Sarà una bella giornata di merda, come quella di ieri e come quella di domani'. -