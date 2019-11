Lo sciopero di venerdì 29 novembre

È iniziato uno sciopero di 48 ore di Lufthansa - con circa 1.300 voli cancellati tra giovedì e venerdì : Oggi la compagnia aerea tedesca Lufthansa ha iniziato uno sciopero di 48 ore, con la cancellazione di circa 1.300 voli su un totale di 6.000: 700 di giovedì e 600 di venerdì, la maggior parte diretti dalla Germania all’estero. Mercoledì

sciopero dei benzinai dalle 6 di oggi alle 6 di venerdì : la lista dei distributori aperti : E' iniziato questa mattina alle sei e finirà venerdì mattina alle sei lo Sciopero dei benzinai indetto da Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc Anisa Confcommercio con la chiusura degli impianti stradali e autostradali. I gestori protestano contro i nuovi adempimenti ritenuti 'inutili e onerosi', ma non mancheranno distributori aperti.Continua a leggere

Oggi lo sciopero dei benzinai : impianti chiusi fino alle 6 di venerdì : Distributori chiusi il 6 e 7 novembre su tutto il territorio nazionale. E’ quanto viene confermato dalla Organizzazione dei gestori nell’”assenza di confronto da parte del Governo e del Mise”. Lo sciopero avrà inizio alle ore 06.00 del giorno 6 e terminerà alle ore 06.00 del giorno 8 novembre. I motivi dello sciopero Le organizzazioni chiamano tutti i gestori ad una partecipazione compatta alla chiusura. Si chiede di “invertire una tendenza che ...

sciopero venerdì 25 ottobre : Roma paralizzata - Raggi : "Ostaggio di minoranza sindacalista" : Giornata nera per i trasporti, soprattutto a Roma: Sciopero di bus, metropolitana, raccolta dei rifiuti, ma non solo. A rischio sono anche treni e aerei su scala nazionale. La capitale sarà dunque letteralmente paralizzata soprattutto per via della protesta di tutte le municipalizzate. Come riferisce l’Ansa, ci sono disagi a scuola per l’agitazione dei sindacati di base, ma anche nella giustizia per la mobilitazione degli avvocati. Nel ...

Tra maltempo e sciopero dei treni - ecco servito un bel venerdì all’italiana : C’è il maltempo, e non possiamo farci nulla. C’è rischio idrogeologico, e li potremmo fare molto, ma l’unica cosa che ci viene in mente di fare è quella di chiudere le scuole. C’è lo sciopero, e di quello se ne potrebbe discutere per giorni. Fatto sta che questi tre ingredienti, oggi, stanno bloccando un’intera nazione, una di quelle che si fregia di essere tra i cosiddetti paesi sviluppati, nonostante di sviluppato si noti ben poco, tra ...

Venerdì di sciopero generale Bus - treni - aerei : cosa si ferma Roma rischia la paralisi : Il 25 ottobre prevista l’astensione in diversi settori. Disagi in particolare per i trasporti. A Roma la protesta dei dipendenti delle società partecipate

Roma. Sarà venerdì nero per trasporti - rifiuti e scuole : si fermano le aziende municipalizzate. “E’ il primo sciopero generale nella Capitale” : Autobus, metropolitane, raccolta dei rifiuti, pulizie e mense scolastiche, trasporti disabili, servizi culturali e biblioteche. Oltre a possibili disagi negli uffici anagrafici. venerdì 25 ottobre Roma chiude per sciopero. La protesta, che durerà 24 ore, coinvolgerà potenzialmente i quasi 25mila lavoratori delle società municipalizzate capitoline, che – a vario titolo – contestano la gestione del Campidoglio e il progetto di razionalizzazione ...

Diramata l'allerta meteo : un venerdì da incubo (tra maltempo - scuole chiuse e sciopero) : Sulla base delle ultime previsioni meteo è stata valutata per venerdì 25 ottobre allerta rossa sulla Sicilia: scuole chiuse...

