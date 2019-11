Liverpool | Robertson | “Vogliamo battere il Napoli | ci impegneremo al 100% per vincere!

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 26 novembre 2019)parla diin conferenza stampa Il terzino del, Andyè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il. Ecco quanto ha dichiarato: “Ilpuò contare su un ottimo allenatore ed hanno un grande schieramento tattico. La rosa azzurra ha giocatori di grande qualità che mettono in difficoltà chiunque, se però noi giochiamo alpossiamotutti e per questo cial massimo per vincere domani sera”. Sulla gara contro il: “Pensiamo solo a vincere e passare il turno, la gara contro il Salisburgo non ci deve interessare. Da quando sono qui non ci siamo mai qualificati prima dell’ultimo turno, se domani ci riusciamo magari il mister deciderà di portare in Austria altri calciatori. Chemi aspetto dopo tutte le voci sulla questione ritiro? Ho letto poco su quello ...

