LIVE Test MotoGP Jerez 2019 in DIRETTA | Valentino Rossi gira sul bagnato | poca attività

Fonte : oasport

(Di martedì 26 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.55 Ora non c’èin pista. 15.50 ATTENZIONE. Marc Marquez si opererà alla spalla destra dopo l’incidente di ieri! Notizia importantissima, il Campione del Mondo andrà sotto ai ferri per un intervento e lo attenderà un inverno di recupero. 15.48 Dopo un ultimo giro in 1:50.010,rientra ai box. 15.45 Questo è il pomeriggio diche sta catalizzando tutta l’attenzione come ai bei tempi anche se questo è solo unsule lui è soltanto decimo nella classifica dei tempi.soltanto lui come un highlander. 15.42 Si sono alzati i tempi dichein 1:50.7. 15.40 Comunque una giornata come questa è davvero gettata al vento, le scuderie non sono riuscite a raccogliere dati e questo complicherà il lavoro del 2020. In questi casi bisognerebbe pensare a dei ...

