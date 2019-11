LIVE MotoGP | Test Jerez 2019 in DIRETTA | pioggia incessante | tutti fermi tranne Valentino

LIVE Test MotoGP Jerez 2019 in DIRETTA : Valentino Rossi solitario - il Dottore è l’unico a girare sull’acqua. La pioggia rovina i test : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.38 Altre due tornate di Rossi su 1:50.0, il Dottore quantomeno ci prova sotto la pioggia come nessun’altro sta facendo: onore al merito. 15.35 Rossi è costante, al rientro in pista piazza 1:50.157. 15.32 Ed ecco ancora Valentino Rossi, è l’unico a volerci provare in questo pomeriggio bagnato. 15.30 Un aggiornamento sulla classifica dei tempi anche se non è cambiato nulla ...

14.41 Valentino Rossi viaggia che è una meraviglia! 1:46.694 per il Dottore in quest'ultimo passaggio, che feeling con la Yamaha sull'acqua. 14.39 BRAVISSIMO VALENTINO ROSSI che chiude in 1:50.430, si sta pian piano avvicinando ai tempi di Vinales sul bagnato. 14.38 La pista è tutta per Valentino Rossi che transita sul traguardo in 1:53.830. 14.37 Primo giro di lancio per Rossi in ...

14.22 ATTENZIONE: si muove Maverick Vinales! Lo spagnolo scende in pista! Un big rompe gli indugi in questa particolare condizione meteo. 14.20 Anche Aleix Espargarò è tornato in pista ma il suo ultimo giro su bagnato non è certamente stato veloce visto che non è andato oltre a 1:53.504. 14.18 Sta piovendo abbastanza a Jerez. L'ultimo giro di Alex Marquez è stato completato in 1:50.507, ...

LIVE MotoGP - Test Jerez 2019 in DIRETTA : 26 novembre. Marquez in testa - la pioggia rovina la sessione : 14.10 Maverick Vinales può considerarsi molto soddisfatto della sua Yamaha ma si lamenta per una velocità sul rettilineo inferiore di 10 km/h rispetto alla Ducati. 14.08 Diamo anche uno sguardo al numero di giri percorsi: 14 per Marquez, 24 per Rins, 12 per Mir, 9 per Vinales, 19 per Quartararo, 5 per Dovizioso, 12 per Morbidelli, 11 per Valentino Rossi. 14.06 Torna in pista anche Alex ...

LIVE Test MotoGP Jerez 2019 in DIRETTA : sessione pomeridiana 26 novembre in tempo reale : 13.45 Buongiorno e bentornati a Jerez de la Frontera. E' in corso di svolgimento la seconda sessione di Test sulla pista spagnola. Da circa un'ora non si sta girando con grande frequenza, dato che è comparsa la pioggia, in maniera lieve, ma ora tutto sta tornando verso la normalità. Il turno è iniziato alle ore 10.30 rispetto alle ore 10.00 di ieri per le basse temperature ...

LIVE MotoGP - Test Jerez 2019 in DIRETTA : 26 novembre - Day 2. Si torna a girare dopo lo stop - Marquez sempre in vetta - Rossi 10° : 13.24 Ancora un tempo di oltre 10 secondi più alto del suo limite precedente per Alex Rins, che procede ad andatura turistica. 13.22 Anche il secondo giro di Alex Rins è su tempi elevati, lo spagnolo non vuole rischiare. 13.20 Alex Rins inizia con un giro su tempi altissimi, solamente per saggiare le condizioni dell'asfalto di Jerez. 13.18 Attenzione! Romba un motore nella pit-lane! Alex ...

LIVE MotoGP - Test Jerez 2019 in DIRETTA : 26 novembre - Day 2. Ancora tutto fermo dopo la lieve pioggia : 13.03 Continua a trovare ottime risposte e conferma anche Maverick Vinales. Il portacolori della Yamaha dopo un Day1 strepitoso oggi ha messo a segno solo nove giri ma è a soli 144 millesimi da Marc Marquez. Lo spagnolo vuole iniziare il 2020 come ha chiuso il 2019, ovvero con un feeling eccellente con la sua M1. 13.00 AGGIORNAMENTO TEMPI 1 93 M. MARQUEZ 1:37.820 2 42 A. ...

LIVE MotoGP - Test Jerez 2019 in DIRETTA : 26 novembre - Day 2. Si attende di tornare in azione dopo la lieve pioggia : 12.45 Ancora tutto fermo in pista a Jerez. Probabilmente si sfrutta questo momento incerto per la pausa pranzo. 12.42 AGGIORNAMENTO TEMPI 1 P MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:37.820 3 / 14 Pit In 2 P RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:37.837 0.017 0.017 3 / 11 Pit In 3 P MIR, Joan Team SUZUKI ECSTAR 1:37.959 0.139 0.122 9 / 12 Pit In 4 P VIÑALES, Maverick Monster Energy Yamaha MotoGP 1:37.964 ...