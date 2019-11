LIVE MotoGP | Test Jerez 2019 in DIRETTA | 26 novembre | day-2 Valentino Rossi e Andrea

LIVE MotoGP - Test Jerez 2019 in DIRETTA : Vinales domina la prima giornata - ottima Yamaha e tanto lavoro per Valentino Rossi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.01: Primo giorno di Test che va in archivio con Vinales davanti a Quartararo. Una sessione che ha dato ottimi riscontri ai due uomini di casa Yamaha, mentre per Valentino Rossi (14°) c’è tanto lavoro da fare. Dovizioso è decimo con la Ducati, anch’egli preso dalla messa a punto della Rossa, mentre Marquez è sesto, con caduta. Il campione del mondo in carica sta facendo un ...

17.51: Ci si avvia quindi alla conclusione di un Test che ha detto molto sul conto Yamaha, ma domani potremmo capire altro. 17.48: E' dunque Maverick Vinales il migliore con il crono di di 1'37″131 che gli ha permesso di chiudere in vetta a questa prima giornata di Test, con 754 millesimi di vantaggio su Quartararo e 881 su Mir. Più indietro Marquez con 1″096 di ritardo ...

16.55: 1'39″386 per Valentino Rossi in questo passaggio, distante dal suo miglior crono di giornata di 1'38″759. Sempre 14° il "Dottore" che ha completato 62 giri. 16.53: Torna in pista Valentino Rossi con la Yamaha. 16.50 Il festival delle cadute continua in questo pomeriggio: Franco Morbidelli va sulla ghiaia in curva-5, per fortuna nessuna conseguenza per ...

16.41: Torna sul tracciato anche Valentino Rossi con la Yamaha. View this post on Instagram ?FP4 ? P11 #ValenciaGP

16.21: Una sessione, quindi, assai dedicata alla ricerca del miglior feeling con gli pneumatici francesi. 16.18: Stando alle informazioni che arrivano dal paddock, tanti piloti stanno lavorando con le moto 2019, aggiornate in alcuni aspetti, per comprendere il funzionamento delle nuove Michelin. 16.14: Si rientra nuovamente ai box in maniera collettiva e le indicazioni non sono state molte, ad ...

16.05: Riprendono la via della pista Vinales e Quartararo, nel frattempo. 16.02: A poco meno di due ore dalla conclusione di questa prima giornata di Test a Jerez, la classifica aggiornata dei tempi: POS # RIDER GAP 1 12 M. VIÑALES 1:37.187 2 20 F. QUARTARARO +0.700 3 36 J. MIR +0.825 4 42 A. RINS +0.999 5 21 F. ...

15.52: Ottavo posto per il momento per Dovizioso, che a Valencia era rimasto particolarmente colpito da i miglioramenti della Ducati con aggiornamenti 2020. E' da capire quale sia stato il lavoro qui. 15.50: Un pomeriggio nel quale si è visto, fino ad ora, poco a Jerez de la Frontera. E' chiaro che Vinales, sulla Yamaha, ha trovato un buon feeling, ma Marquez, caduto ...

15.30: Semplice installation lap per i piloti citati, funzionale a controllare lo stato della propria moto. 15.28: Riprende l'attività a pieno regime con Marquez, Dovizioso e Valentino Rossi tra i piloti sul tracciato. 15.26: Quartararo e Vinales sono i primi a rompere il silenzio in questo momento dei Test. 15.24: Regna il silenzio a Jerez de la Frontera e la classifica di fatto è ...

15.19: La curva incriminata è la n.4. 15.18: Bandiera rossa per la caduta di Iker Lecuona (KTM). Come riporta gpone.com, gli air fence sono danneggiati e quindi si dovrà attendere prima ripartire. 15.15: Dopo aver completato un giro sull'1'39″1, Valentino rientra ai box. View this post on Instagram

14.55: Le due Ducati girano sul passo dell'1'39″0, evidentemente stanno effettuando un lavoro sulla durata. 14.53: Ad animare la scena ci pensano le due Ducati: Dovizioso e Petrucci in cerca di feeling con la Rossa, attualmente in ottava e undicesima posizione rispettivamente. View this post on Instagram #ValenciaTest Day1 Positive feeling ...

14.34: Spunti interessanti dovrà darli anche il Test di Quartararo: il francese, che dall'anno pRossimo dovrebbe disporre della Yamaha ufficiale 2020, è il pilota che dovrebbe dare maggior problemi a Marquez. Ecco che queste sessioni saranno importanti per lui. As the #JerezTest gets underway, @FabioQ20 tells us the plan for @sepangracing this week!

14.17: Vinales in grande spolvero, quindi, in questa prima giornata. La Yamaha tra le sue mani va decisamente forte e, come al solito, sul giro secco lo spagnolo sa dare sempre quel qualcosa in più. 14.15: Di seguito l'ordine dei tempi aggiornato: POS # RIDER GAP 1 12 M. VIÑALES 1:37.187 2 20 F. QUARTARARO +0.700 3 36 J. MIR +0.825 4 42 A. ...

13.56 Sky Sport informa che Marc Marquez è stato portato al centro medico dopo la caduta in curva 13. Per lo spagnolo, come si è visto dalle foto, nulla di grave, per cui solo qualche check-up di controllo. Ad ogni modo il campione del mondo finisce al tappeto come accaduto anche nei Test di Valencia e rovina in parte la sua giornata di lavoro… 13.54 Cal Crutchlow rompe il silenzio di ...