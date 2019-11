LIVE MotoGP | Test Jerez 2019 in DIRETTA | 26 novembre | Day 2 Si torna a girare dopo lo

Fonte : oasport

(Di martedì 26 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.24 Ancora un tempo di oltre 10 secondi più alto del suo limite precedente per Alex Rins, che procede ad andatura turistica. 13.22 Anche il secondo giro di Alex Rins è su tempi elevati, lo spagnolo non vuole rischiare. 13.20 Alex Rins inizia con un giro su tempi altissimi, solamente per saggiare le condizioni dell’asfalto di. 13.18 Attenzione! Romba un motore nella pit-lane! Alex Rinsin pista e riprende l’azione del turnoquasi un’ora di stop per la lieve pioggia delle ore 12.00. 13.15 Maverick Vinales approfitta del break per rilasciare qualche intervista alla stampa. Lo spagnolo si dice soddisfatto per il tempo messo a segno e per il telaio della sua M1, ma sul piano della velocità di punta e del motore edizione 2020 c’è ancora da migliorare parecchio. 13.12 Nel frattempo l’ex ...

