LIVE Galatasaray-Club Brugge | video dei gol e risultato in tempo reale

splendida ripresa dell'Aquila che con un parziale di 55 a 36 espugna la Sinan Erdem Arena! Per Trento 19 punti di Toto Forray, 14 per Justin Knox e 11 assist per Aaron Craft. Ai turchi non basta un ottimo primo tempo unito ai 17 punti di Zach Auguste e ai 18 di Aaron Harrison. Trento con questa ...

63-64 VANTAGGIO TRENTO!!! Kelly appoggia i due punti al vetro! Chiama minuto il coach turco 63-62 TRIPLA!! Meno 1!! Toto Forray ancora!! Fallo in attacco di Moore! Bravo Mian nel prenderselo. 63-59 Tripla fondamentale di Toto Forray! 63-56 tre extra possessi consecutivi dei turchi, va a segno Whittington da sotto. 10 e 11 punti ciascuno nel quarto per Knox e Blackmon, veri autori della ...

Come prevedibile Trento è ampiamente sotto nella lotta a rimbalzo (20-11) e paga la scarsa vena realizzativa da oltre l'arco (2/10). Si chiude il secondo quarto, Doppia cifra per Zach Auguste (10 punti) che ha anche 5 rimbalzi. 40-26 Whittington segna in 1vs1 contro Mezzanotte. 38-26 Mian dall'angolo da 3! 38-23 Altro viaggio in lunetta per il Galatasaray e 1/2 di Whittington. Dopo ...

34-23 Rimbalzo offensivo di Arslan. Nuovo +11. 32-23 Risponde subito in sottomano Kelly. 32-21 Tripla di Arslan. Partita che vive di parziali, il +8 è il massimo vantaggio per i turchi. 29-21 Altra transizione vincente del Galatasaray, la difesa resta indietro di un giro e Whittington schiaccia a due mani. Timeout Brienza. 27-21 Harrison segna entrambi i liberi dopo essersi guadagnato il ...

SI comincia!!! 17:58 Quintetti titolari: Galatasaray: Harrison-Webster-Auguste-Koksal-Whitiingtton; Trento: Craft-Blackmon-Kelly-King-Knox. 17:53 Le squadre stanno ultimando il riscaldamento pre-partita, tra poco avrà inizio il match alla Sinan Erdem Arena. 17:50 La gara d'andata risulta anche essere l'unico scontro diretto tra le due compagini in questa competizione. 17:48 Ad ...

17:53 Le squadre stanno ultimando il riscaldamento pre-partita, tra poco avrà inizio il match alla Sinan Erdem Arena. 17:50 La gara d'andata risulta anche essere l'unico scontro diretto tra le due compagini in questa competizione. 17:48 Ad arbitrare quest'incontro saranno lo spagnolo Emilio Perez, lo sloveno Mario Majkic e il croato Denis Hadzic. 17:45 Giocherà un ruolo ...

La presentazione del match Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra la Dolomiti Energia Trentino e il Galatasaray Doga Sigurta, valido per la sesta giornata di EuroCup. Trento, dopo la brutta sconfitta in terra spagnola contro l'Unicaja Malaga, cerca pronto riscatto in EuroCup, facendo anche leva sul turno di riposo di cui ha giovato in campionato. L'avversario è però il ...