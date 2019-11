LIVE Atalanta-Dinamo Zagabria 2-0 | Champions League 2019-2020 in DIRETTA | Gomez spreca

Fonte : oasport

(Di martedì 26 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA80′ Spinge l’alla ricerca della terza rete. 78′ Ed è proprio Stojanovic a lasciare il campo a Dira per la. 77′ Clamorosodavanti al portiere sbaglia clamorosamente tirando addosso al portiere. 75′ Fuori Ivanusec, dentro Gojak per la. 73′ De Roon ferma un pericoloso contropiede per la. 71′di punizione manda a lato da ottima posizione nei sedici metri. 69′ PALO di Ilicic che stoppa supera un uomo dalla sinistra e tira a giro prendendo il palo. 67′ Fuori Hateboer per un problema muscolare e dentro Castagne nell’. 66′ Giallo per Pasalic che entra in ritardo su Dani Olmo. 65′calcio d’angolo per Toloi che di testa non riesce a colpire forte. 63′ Fuori Muriel e dentro Ilicic per ...

