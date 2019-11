LIVE Atalanta-Dinamo Zagabria 1-0 | Champions League 2019-2020 in DIRETTA | Muriel e

LIVE Atalanta-Dinamo Zagabria 0-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : subito pericoloso Muriel : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12′ Petkovic prova a servire Dani Olmo dentro l’area di rigore ma Kjaer spazza il pallone. 10′ Dinamo che riesce ora a contenere la furia di Muriel e Gomez alzando la difesa ad attaccare il primo passaggio. 8′ Orsic riesce ad andare al cross dalla sinistra ma nessun compagno arriva alla deviazione. 7′ Muriel conquista palla a centrocampo e prova il tiro da fuori, ...

20.40 Mislav Orsic, attaccante della Dinamo Zagabria, ha segnato quattro gol in questa Champions League: tutti sono arrivati dopo la prima mezz'ora di gioco. 3 di questi li ha segnati contro l'Atalanta nella tripletta della gara d'andata. 20.37 L'allenatore dell'Atalanta cambia anche in difesa e opta per Kjaer al posto di Djimsiti. Sulla corsia destra di ...

Atalanta-Dinamo Zagabria live – Si gioca una giornata importante valida per la Champions League, in particolar modo in serata in campo due squadre italiane, l'Atalanta e la Juventus. La squadra di Gasperini è reduce dalla sconfitta proprio contro i bianconeri mentre in Europa è riuscita nell'impresa di fermare il Manchester City. L'Atalanta si gioca le ultime carte di qualificazione agli ottavi di finale, un solo ...

20.04 Ecco le formazioni ufficiali: ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Muriel. All. Gasperini. DINAMO Zagabria (3-5-2): Livakovic; Theophile-Catherine, Dilaver, Peric; Stojanovic, Olmo, Ademi, Ivanusec, Leovac; Orsic, Petkovic. All. Bjelica.

96′ Fine della partita! Atalanta-Juventus 1-3. 94′ Gomez da fuori area prova il tiro, palla deviata che finisce fuori. 92′ Goooooooooooooooooooool, Dybalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, rete strepitosa di Dybala che dalla destra punta l'uomo lo salta e incrocia il tiro sul primo palo, Atalanta-Juventus 1-3. 90′ Ci saranno 6 minuti di recupero. 89′ Muriel forte in ...

Atalanta-Juventus live – E' un sabato interessantissimo quello di oggi riguardante la Serie A. Il massimo campionato italiano riparte alla grande dopo la sosta per le Nazionali ed offre a tifosi ed appassionati una giornata scoppiettante. Tre grandi match tra le 15 e le 20.45. Si parte con Atalanta-Juventus, attualmente forse la sfida più bella per espressione di gioco, intensità e velocità di manovra da parte di entrambe. ...

92′ Goooooooooooooooooooool, Dybalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, rete strepitosa di Dybala che dalla destra punta l'uomo lo salta e incrocia il tiro sul primo palo, Atalanta-Juventus 1-3. 90′ Ci saranno 6 minuti di recupero. 89′ Muriel forte in mezzo ma De Ligt ancora lui spazza via il pallone, grande partita del centrale olandese. 87′ L'Atalanta prova a buttarsi ...

77′ Subito reazione dell'Atalanta tiro violento di Muriel che chiama alla respinta di pugno Szczesny. 75′ Goooooooooooool, Higuainnnnnnnnnnnnnnn, Higuain prova il tiro dentro l'area di rigore trovando la deviazione fortunosa di Toloi che devia il pallone in rete, Atalanta-Juventus 1-1. 73′ Gomez sfida Emre Can e va al tiro di sinistro dalla destra, palla alta ...

59′ Fuori Bentancur e dentro Douglas Costa per la Juventus. 58′ Esce Barrow ed entra Luis Muriel per l'Atalanta. 56′ Gooooooooooooooool, Gosensssssssssssssssss, Barrow dalla destra supera De Sciglio e mette la palla sul secondo palo con Gosens che insacca di testa sul secondo palo, Atalanta-Juventus 1-0. 54′ Ramsey dalla sinistra mette in mezzo in spaccata, ...