Libreria Feltrinelli Largo Argentina | giovedì festa per 30 anni

Fonte : romadailynews

(Di martedì 26 novembre 2019) Roma – Il 29 novembre 1989inaugurava il suo terzo punto vendita su Roma, dopo via del Babuino e Roma Orlando, nei locali che fino a poco prima ospitavano un negozio di tessuti. Nel cuore della Capitale apriva ladiTorre, in prossimita’ del Pantheon, di Piazza Navona e Campo dei Fiori, zone densamente visitate dai turisti di tutto il mondo ma storicamente poco servite dalla distribuzione di libri e dischi. E laintercetto’ subito il clima culturale che animava la citta’ in quegli, divenendo nel giro di poco tempo l’ambiente privilegiato per la creazione di rapporti quotidiani di scambio e confronto tra lettori, autori ed editori, un luogo in continuo fermento in cui gravitavano personaggi noti come Attilio Bertolucci, NMoretti, Alberto Moravia, Enzo Siciliano e Adriano Sofri. A 30dalla sua ...

