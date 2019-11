“L’ho scoperto così” Mercedesz Henger svela come ha conosciuto il padre biologico In

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 26 novembre 2019), ospite da Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso, si è lasciata andare a una lunga confessione in cui ha parlato del suo, che non è Riccardo Schicchi. Una storia rimasta per anni sepolta che ha causato asofferenza e dolore. Ma che non cambia il profondo sentimento di amore nei confronti dell’uomo che l’ha cresciuta. “Non dirò mai che Riccardo non è mio, Riccardo è mioa tutti gli effetti – dice– Tranne quello. Io questa cosa la so da quando avevo 17 anni, me l’ha detto mia mamma. Voleva aspettare che diventassi maggiorenne per dirmelo, ma stavo per partire per Londra così me lo ha detto. Insomma, qualche dubbio l’ho sempre avuto, non sono ottusa. Non mi chiamodi cognome, io ho un cognome ungherese. A scuola qualche maestro poco professionale mi chiedevamai avessi il cognome diverso ...

stragola : @b_baolo @Valenti41180570 Io amo Genova,Piazza Piccapietra ed i genovesi fra i quali ho scoperto moltissimi collegh… - fartekho : @autoportante_ sì, l'ho scoperto... ieri. nel liceo di mio fratello hanno trovato un ambiente completamente diverso… - WalterCabrini : @Masssimilianoo @l_angiolini Io sono avanti l’ho scoperto la settimana scorsa (sic) per caso ascoltando la radio .… -