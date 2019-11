Lewis non ce l' ha fatta | muore il koala salvato dalle fiamme australiane

F1 - Lewis Hamilton : “Ogni stagione richiede molti sacrifici - ad un certo punto non vuoi più farli” : Dopo il finlandese Kimi Raikkonen, che comunque nel 2010 e nel 2011 si è fermato per dedicarsi ai rally, è Lewis Hamilton il pilota presente da più tempo in F1: il britannico fa parte del circus dal 2007 ed in quasi tutte le stagioni è stato competitivo ai massimi livelli nella lotta per l’iride. Al sito spagnolo Marca.com l’alfiere della Mercedes è tornato, ancora una volta, a parlare in maniera sibillina circa un suo possibile ...

F1 - Lewis Hamilton : “Incidente Vettel-Leclerc? Non è bello tra compagni di squadra - bisogna assumersi le responsabilità” : L’incidente tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc, andato in scena domenica scorsa a cinque giri dal termine del GP del Brasile, continua a fare parlare di sé e diverse personalità che orbitano nella sfera della F1 hanno espresso il proprio parere riguardo a questo episodio che è stato l’assoluto protagonista di tutta la settimana. Il contatto tra le due Ferrari è stato sviscerato in ogni suo singolo dettaglio, a Maranello si è ...

Formula 1 – Ecclestone non esclude l’addio di Mercedes e Hamilton : “Lewis alla Ferrari? Penso che…” : Bernie Ecclestone sincero: l’ex Patron della Formula 1 non esclude un addio della Mercedes e sul futuro di Lewis Hamilton… Manca un’ultima sfida per la conclusione del campionato 2019 di Formula 1. Hamilton ha vinto il sesto titolo Mondiale matematicamente ad Austin, e la Mercedes ha festeggiato in grande per il titolo costruttori. Il team di Brackley, però, potrebbe non rimanere a lungo nel Circus e dopo le ...

Formula 1 - Lewis Hamilton racconta Niki Lauda : “non amava le cazzate - vi svelo cosa mi ripeteva sempre” : Il pilota britannico ha parlato dell’eredità morale lasciata da Lauda, esprimendo la propria ammirazione per l’austriaco Nel corso della sua esperienza alla Mercedes, Lewis Hamilton ha sempre avuto come punto di riferimento Niki Lauda, purtroppo venuto a mancare lo scorso 20 maggio dopo una lunga malattia. LaPresse/Photo4 L’ex pilota austriaco ha sempre avuto a cuore le sorti del sei volte campione del mondo, voluto a ...

F1 - Toto Wolff sul futuro di Lewis Hamilton : “Tutti i piloti sognano di andare in Ferrari e lui non fa eccezione” : Lewis Hamilton e la Ferrari: suggestione o realtà? Se lo chiedono in tanti. Nel 2020 il sei volte iridato, che ha festeggiato nell’ultimo appuntamento del Mondiale 2019 di F1 ad Austin (Stati Uniti) questo risultato incredibile, andrà in scadenza contrattuale con la Mercedes. Il riferimento che il britannico rappresenta in pista è chiaro e vi sono pochi dubbi sul ritenere l’asso nativo di Stevenage la figura più affidabile e ...

Formula 1 – Lewis Hamilton non riesce ancora a crederci : “ricordo quando ero in piedi sulla sedia a guardare i gran premi” : Lewis Hamilton euforico ed incredulo dopo la conquista del suo sesto titolo Mondiale: le parole del britannico della Mercedes dopo il Gp degl Stati Uniti Lewis Hamilton può finalmente festeggiare per un traguardo incredibile: ad Austin, il britannico della Mercedes ha conquistato il suo sesto titolo Mondiale, piazzandosi secondo, alle spalle di Bottas, dopo una gara da protagonista. Hamilton adesso è ad un passo dal record di 7 titoli ...

Formula 1 - Lewis Hamilton è campione del mondo nonostante il secondo posto : a precederlo Bottas : Lewis Hamilton ha conquistato il suo sesto titolo mondiale in Formula 1 e adesso è ufficialmente campione del mondo. Al pilota Mercedes è infatti bastato il 2° posto nel GP degli Stati Uniti (in Texas) per avvicinarsi a - 1 dal record assoluto di Michael Schumacher. Ad Austin la medaglia d'oro è per

Lewis Hamilton F1 - GP Usa 2019 : “Non ero veloce come volevo. Bagarre con Verstappen e Kvyat? Niente di che…” : Il britannico Lewis Hamilton è solo quinto al termine delle qualifiche del GP degli Usa, terzultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul circuito di Austin, in Texas, il leader del campionato non è stato sufficientemente veloce e si è dovuto accontentare di un piazzamento lontano dai propri standard. Tuttavia, il britannico della Mercedes, domani, ha la grossa chance di far suo il sesto titolo iridato. All’asso nativo di Stevenage basterà un ...

Formula 1 – Le buche e Hamilton non preoccupano Verstappen in Texas : “il distacco di Lewis non è reale” : Max Verstappen soddisfatto dopo la prima giornata di prove libere del Gp degli Stati Uniti: le parole dell’olandese della Red Bull E’ Lewis Hamilton il pilota più veloce della seconda sessione di prove libere del Gp degli Stati Uniti: il britannico della Mercedes ha segnato il miglior tempo, lasciandosi alle spalle Leclerc e Verstappen. Prima giornata in pista positiva per l’olandese della Red Bull: “se le buche sul ...

F1 - Lewis Hamilton : “Mi ritiro? No - amo quello che faccio. Sto bene in Mercedes - non la lascio. Le nuove regole sono uno stimolo” : Lewis Hamilton è a un passo dal sesto titolo iridato della sua carriera, il britannico può confermarsi Campione del Mondo di Formula Uno conquistando quattro punti nel GP degli USA che si disputerà nel weekend oppure nel caso in cui il suo compagno di squadra Valtteri Bottas non dovesse vincere. L’alfiere della Mercedes si porterebbe a una sola lunghezza dallo storico record di Michael Schumacher e ha nel mirino il primato del Kaiser, alla ...

F1 - Lewis Hamilton : “Mi ritiro? No - amo quello che faccio. Sto bene in Mercedes - non la lascio. Le nuove regole sono uno stimolo” : Lewis Hamilton è a un passo dal sesto titolo iridato della sua carriera, il britannico può confermarsi Campione del Mondo di Formula Uno conquistando quattro punti nel GP degli USA che si disputerà nel weekend oppure nel caso in cui il suo compagno di squadra Valtteri Bottas non dovesse vincere. L’alfiere della Mercedes si porterebbe a una sola lunghezza dallo storico record di Michael Schumacher e ha nel mirino il primato del Kaiser, alla ...

F1 - Lewis Hamilton : “La Mercedes non sbaglia mai dal muretto - i nostri avversari commettono errori”. Frecciatina alla Ferrari? : Lewis Hamilton ha vinto il GP del Messico 2019 grazie a una strategia perfetta della Mercedes, il britannico è riuscito a superare le Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc con una sosta anticipata ai box. Il 34enne è ora a un passo dalla conquista del sesto Mondiale di Formula Uno, ha bisogno di conquistare quattro punti nel GP degli USA che andrà in scena nel weekend per chiudere la pratica con due gare di anticipo oppure deve sperare ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Messico 2019 : “Anche senza l’incidente di Bottas non avrei fatto la pole” : Non il turno di qualifiche del Gran Premio del Messico che Lewis Hamilton sognava. L’inglese, infatti, non è mai apparso in grado di battagliare ad armi pari con Max Verstappen e le due Ferrari, per cui si è dovuto accontentare della seconda fila. Il campione del mondo ammette che, anche senza l’incidente di Valtteri Bottas, non sarebbe stato in grado di conquistare la pole position, dato che le bandiere gialle hanno costretto tutti ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Messico 2019 : “Non è stato un grande venerdì - ma ci siamo abituati qui in Messico” : Da due anni a questa parte quella di Città del Messico è decisamente la peggiore pista del calendario per la Mercedes in termini di competitività ed il venerdì dell’edizione 2019 ha confermato in parte questo trend negativo. In particolare Lewis Hamilton ha fatto fatica soprattutto sul giro secco nelle FP2 inserendosi in quinta piazza a quasi 1″ di ritardo dal miglior tempo fatto segnare da Sebastian Vettel con la Ferrari. Di seguito ...