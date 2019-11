Fonte : ilpost

(Di martedì 26 novembre 2019) Una circolare del ministero ha annunciato alcune modifiche nella prova orale e stabilito che per accedere all'esame sarà necessario partecipare ai test Invalsi

giusmo1 : Maturità, ecco come sarà l'esame. Invalsi ed ex alternanza scuola-lavoro obbligatori per essere ammessi… - ilpost : L’esame di maturità cambia di nuovo - cristina_bassi : RT @Pupi18054216: Quando rendono obbligatorio invalsi per accedere alla maturità significa che gli interessa invalsi e non l'esame di stato… -