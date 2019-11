Fonte : agi

(Di martedì 26 novembre 2019) L'ex non lo vuole più vedere, lui insiste, vuole regalarle un maxialto quasi 2 metri, e poi le fa esplodere unacartaalla porta di. E' accaduto ieri a Cameri, nel Novarese. L'uomo R.A., 28enne, residente a Novara, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, di recente era stato raggiunto da un foglio di via obbligatorio dal Comune di Cameri. Ieri pomeriggio a Novara il giovane ha acquistato un enorme orso in(alto un metro e settanta, del valore di 150 euro) e poi si è presentato adella ex, portando con sé anche unacarta e un martello di piccole dimensioni. Dopo aver raggiunto il primo piano del condominio di residenza della donna, l'uomo ha citofonato per dirle che voleva regalarle il. La donna, che era incon il suo nuovo compagno, si è rifiutata di aprire la porta e, per tutta risposta, l'uomo ha posizionato la ...

Notiziedi_it : Lei respinge peluche in regalo, l’ex le piazza bomba davanti a casa - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Lei respinge peluche in regalo, l'ex le piazza bomba davanti a casa - Agenzia_Italia : Lei respinge peluche in regalo, l'ex le piazza bomba davanti a casa -