Leggere e scrivere sono un antidoto alla demenza senile

Fonte : vanityfair

(Di martedì 26 novembre 2019) Stimola la mente (off course)Riduce lo stressMigliora le tue conoscenzeEspande il tuo vocabolarioMigliora la memoriaMigliora li livello di attenzione e di concentrazioneMigliora le abilità di scritturaDona tranquillitàfa bene, così come. Perché la lettura e la scritturaattività fondamentali per il benessere del cervello umano. Più o meno lo sapevamo:allena la mente eancora di più, perché rafforza la memoria. La cosa che invece non potevamo immaginare è che chi non le esercita è esposto a un rischio molto più alto di avere a che fare con la. Questa è la principale conclusione di uno studio portato avanti da un team scientifico della Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons. I dettagli del lavoro in questione, coordinato dDottoressa Jennifer Manly,stati pubblicati sulle pagine della rivista Neurology. Il ...

