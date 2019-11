Le parole di Fiorello per Ermal Meta dopo il violento terremoto in Albania

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 26 novembre 2019)il terribileche ha colpito l', arrivano ledipere per tutta la popolazione albanese. Lo showman è intervenuto per supportare il cantautore di Fier, che in questi anni è stato gradito ospite delle sue trasmissioni in tv e in radio. Lediarrivano direttamente dal suo account Twitter personale e si rivolgono a tutta la popolazione albanese, oltre che ain persona che ha appena twittato sui suoi canali, condividendo un cuore spezzato. Poche ancora le notizie. Crolli, feriti e persone sotto le macerie. Un abbraccio fraterno ae a tutta la popolazione albanese. Ilinha devastato la costa settentrionale La scossa diin, violentissima, è stata avvertita anche in Italia nelle regioni meridionali della Penisola. Registrato alle 2,54 sulla costa ...

