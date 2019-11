Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 26 novembre 2019) Ci saranno due azionisti privilegiati nelMes, il Fondo Salva-Stati aumentato di potere e competenze a discapito della Commissione Europea. Sempre loro: Gera e Francia. Sono loro gli ispiratori d’altro canto con la dichiarazione di Meseberg di giugno 2018 della riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità che in Italia sta tenendo sulle spine il Governo Conte. Al di là dei rischi messi in evidenza da Bankitalia e Abi, e da economisti come Carlo Cottarelli, Giampaolo Galli e Lorenzo Codogno su una possibile agevolazione per le ristrutturazione dei debiti pubblici inserita implicitamente nella riforma, ci sono altri aspetti non meno meritevoli di attenzione. Uno su tutti: il rapporto di forza in un organismo esterno al quadro giuridico dell’Ue e quindi basato su rapporti intergovernativi e regolati in base alla partecipazione al capitale del ...

HuffPostItalia : Le mani di Berlino e Parigi sul futuro Mes - mrcllznn : RT @mrcllznn: @VittorioDeSant7 Putin era ufficiale Kgb a Berlino est! Ebetiiiii! Lui era un torturatore e voi siete il suo codazzo! Avete l… - il_necessario : RT @MillaCarbo1: Anche voi avete quelle conoscenze maschili che parlano di loro come un piatto caldo a Berlino per non aver mai alzato le m… -