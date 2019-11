Le immagini del terremoto in Albania

Alcune immagini trapelate di Nokia Smart TV rivelano altre caratteristiche prima del lancio : Alcune immagini trapelate online e pubblicate da Digit.in qualche giorno fa rivelano Alcune caratteristiche chiave di Nokia Smart TV prima del suo lancio come il design della cornice che sfoggia una finitura in metallo spazzolato e il marchio "Sound by JBL" in basso a destra. L'articolo Alcune immagini trapelate di Nokia Smart TV rivelano altre caratteristiche prima del lancio proviene da TuttoAndroid.

Germania - i ladri in azione nel Castello di Dresda : le immagini del furto da un miliardo di euro : Le telecamere di sicurezza hanno registrato quello che i media tedeschi hanno ribattezzato “il furto del secolo, il più grande dal Dopoguerra”. Due ladri sono riusciti a rubare diamanti e brillanti da una delle sale del Castello di Dresda, in Germania. Sono entrati da una finestra, segando una grata e rompendo il vetro. Poi hanno distrutto la vetrina che custodiva i gioielli. L'articolo Germania, i ladri in azione nel Castello di ...

Milan - prime immagini della maglia speciale per i 120 anni : Milan maglia 120 anni – Il 13 dicembre, il Milan festeggerà il suo 120° anniversario. Per l’occasione, Puma lancerà una linea di abbigliamento per onorare il grande evento. Al momento, la collezione prevede una divisa da gioco speciale, una felpa e un’altra maglietta casual. A svelare le prime immagini di quella che sarà la divisa […] L'articolo Milan, prime immagini della maglia speciale per i 120 anni è stato realizzato da ...

Naufragio Lampedusa - nelle immagini della Guardia Costiera il salvataggio di una bambina di 4 anni : Le urla disperate dei bambini, le richieste di aiuto di uomini e donne finiti in mare, sabato scorso, a un miglio circa dall‘isola dei Conigli di Lampedusa. La Guardia Costiera ha diffuso alcune immagini dei momenti successivi al Naufragio e dei tentativi disperati dei militari di portare in salvo tutti: cominciando dai bambini. E a ogni migrante issato sulla motovedetta, gli stessi militari tiravano un sospiro di sollievo. Scene che hanno ...

Sex Education - le prime immagini della seconda stagione in arrivo il 17 gennaio : Sex Education la seconda stagione dal 17 gennaio su Netflix British do It Better. Le serie, ovviamente, cosa stavate pensando…All’insegna di questo motto Netflix ha rilasciato 6 nuove foto della seconda stagione di Sex Education il cult del 2019 nato un po’ per caso e quasi a sorpresa grazie a una fotografia attuale e non banale dei giovani senza esagerazioni e senza forzature ma con il gusto naturale di un racconto semplice. ...

Prada per adidas - le prime immagini delle sneakers e della borsa : Dopo l'insolito annuncio dei giorni scorsi in cui da un sacchetto bianco firmato Prada fuoriuscivano due scatole di scarpe adidas, arrivano finalmente le prime immagini della tanta chiaccherata collaborazione tra i due brand. Il frutto di questa attesissima collab Prada for adidas Limited Edition è un tributo alle iconiche scarpe di adidas Originals, le sneaker Superstar lanciate originariamente nel 1969 come scarpe da basket e oggi ...

È come se la strada fosse stata tranciata di netto,

Viadotto crollato sulla Torino-Savona - le immagini riprese dall’alto dei Vigili del fuoco : I Vigili del fuoco hanno diffuso alcune riprese aeree, effettuate dall’elicottero, del Viadotto crollato sulla Torino-Savona. A causare il crollo tra l’innesto con la A10 e Altare in direzione Torin, è stata una frana. Per le forti piogge ha ceduto un tratto di montagna, che si è portata via una trentina di metri del Viadotto L'articolo Viadotto crollato sulla Torino-Savona, le immagini riprese dall’alto dei Vigili del fuoco ...

Juventus - prime immagini delle possibili maglie 2020/21 : Juventus maglie 2020 2021 – Il ritorno alle strisce sulle maglie della Juventus (già visto contro il Genoa con la divisa in collaborazione tra il club bianconero, Adidas e Palace) potrebbe diventare realtà nella prossima stagione. Questo almeno quanto anticipato dall’account Twitter de “La maglia bianconera”, che ha svelato le immagini e le prime indiscrezioni […] L'articolo Juventus, prime immagini delle possibili maglie 2020/21 è stato ...

Le immagini della rapina alla banca Unicredit di Aversa : Fonte foto: FacebookAssalto banca Aversa 2Sezione: Cronache Tag: banca rapina camion Ignazio Riccio Una scena da film quella che si è presentata agli occhi dei residenti di Aversa, i quali sono stati tra i primi a dare la notizia del colpo alla banca Unicredit di Aversa, nel Casertano, sui social ...

Fiamme dal motore dell’aereo - atterraggio d’emergenza per oltre 300 passeggeri : le spaventose immagini dalla cabina [VIDEO] : oltre 300 passeggeri si trovavano a bordo di un aereo che ha effettuato un atterraggio d’emergenza al Los Angeles International Airport poco dopo il decollo nel pomeriggio (ora locale) di ieri, quando uno dei suoi motori ha iniziato ad emettere Fiamme, costringendo il Boeing 777 a tornare nuovamente a terra. Il volo 113 della Philippines Airlines era appena decollato, direzione le Filippine, quando è stato riportato un problema meccanico. I ...

Terminate le riprese di Doctor Who 12 - prime immagini della nuova “mostruosa” stagione (video) : Le riprese di Doctor Who 12 sono ufficialmente Terminate. Lo annuncia il profilo social della serie fantascientifica, che ha anche svelato l'arrivo di qualcosa di "grosso" tra pochi giorni: e il conto alla rovescia è quindi iniziato. Per aumentare l'attesa, lo show della BBC One aveva di recente diramato la prima locandina della dodicesima stagione, accompagnata dallo slogan “Watch this space”. Peccato che del trailer non c'è nessuna traccia ...