Le alluvioni in Nord Italia sono come ferite viste dallo spazio

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 26 novembre 2019) Uno squarcio color rosso sangue che taglia in due la Pianura Padanauna ferita: così appare la regione del Po colpita dalle, ripresadal satellite Sentinel-1 di Copernicus, il programma per l’Osservazione della Terra gestito da Agenzia spaziale europea (Esa) e Commissione Europea.The .@CopernicusEU#Sentinel1 Satellite Gathers Data on the Floods in Northern Italy https://t.co/rFqquhIUG1 via .@esa (Image - ESA ) pic.twitter.com/yEQvDN3Pau— Gene J. Mikulka (@genejm29) November 26, 2019L’immagine multi temporale combina due scatti separati, acquisiti il 13 e il 25 novembre: le aree inondaterappresentate in rosso, il fiume Po in nero, e le aree urbane in bianco. Milano sembra salva, nella parte alta dell’immagine, mentre i territori dell’alessandrino e del pavese risultano fortemente colpiti. La distinzione tra i corpi ...

