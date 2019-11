Laura Forgia vittima di stalking | il racconto a Storie Italiane

Fonte : gossipetv

(Di martedì 26 novembre 2019)parla dello stalker che l’ha perseguitata per un anno A un anno dall’addio a I fatti vostri e ai tutorial di Pomeriggio 5,è tornata in tv. La soubrette è stata ospite dinella puntata in onda su Rai Uno martedì 26 novembre. L’ex tentatrice di … L'articolodi: ilproviene da Gossip e Tv.

eleonoradaniele : RT @Unf_Tweet: IL RACCONTO- #LauraForgia a #StorieItaliane vittima di stalking ai tempi de L’Eredità (Foto) - Unf_Tweet : IL RACCONTO- #LauraForgia a #StorieItaliane vittima di stalking ai tempi de L’Eredità (Foto) - eleonoradaniele : RT @storie_italiane: Laura Forgia “sono stata vittima di uno stalker quando registravo l’Eredità” #storieitaliane @eleonoradaniele @lenafor… -