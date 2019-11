L' Aria che tira | Myrta Merlino canta e balla con Giorgia Meloni Video

Riccardo Molinari a L'Aria che tira - allarme sull'Emilia-Romagna : "Vince la Lega? Il governo si arrocca" : Riccardo Molinari, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, traccia uno scenario controcorrente rispetto a una eventuale vittoria della Lega e del centrodestra alle elezioni regionali. Per il leghista infatti il risultato del voto non cambierebbe le cose per il governo giallo-rosso. "In Em

Scherma - Andrea Cipressa : “Felice per Arianna Errigo. Quando si concentra sul fioretto…”. L’analisi dell’ultimo weekend di Coppa del Mondo : Due successi belli e convincenti dopo diverse difficoltà superate, un terzo sfumato all’ultima stoccata con gli spadisti, una squadra di sciabola femminile che anche nella momenti più difficili sa mantiene “dritta” la rotta per Tokyo 2020. Per ora. L’ultimo weekend ha regalato ottime soddisfazioni, tante certezze e soprattutto punti ‘pesanti’ in ottica qualificazione olimpica alla nazionale italiana di ...

Myrta Merlino a L'Aria che tira presenta così Roberta Lombardi : "Una nota rompico***" : Siamo negli studi de L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7. Ospite d'onore è Roberta Lombardi, la grillina che contesta la linea di Luigi Di Maio e imposta da Beppe Grillo. Dopo l'incontro di sabato, infatti, il comico ha confermato Di Maio nel ruolo di capo politico: "È lui

IlAria Cucchi contro Un giorno in Pretura : "Ha tralasciato udienze che hanno risolto il processo" : Ilaria Cucchi, attraverso la sua pagina Facebook, ha attaccato Un giorno in Pretura, dopo la messa in onda della seconda puntata dedicata al caso della morte del fratello Stefano, ucciso nel 2009 (per la sua morte sono stati condannati in primo grado a 12 anni due carabinieri). Secondo la Cucchi, la trasmissione di Rai3 avrebbe omesso importanti passaggi nella ricostruzione del processo.Anche stasera 'Un giorno in Pretura' non si è ...

IlAria Cucchi contro Un giorno in Pretura : "Ha tralasciato udienze che hanno risolto il processo" : Ilaria Cucchi, attraverso la sua pagina Facebook, ha attaccato Un giorno in Pretura, dopo la messa in onda della seconda puntata dedicata al caso della morte del fratello Stefano, ucciso nel 2009 (per la sua morte sono stati condannati in primo grado a 12 anni due carabinieri). Secondo la Cucchi, la trasmissione di Rai3 avrebbe omesso importanti passaggi nella ricostruzione del processo.Anche stasera 'Un giorno in Pretura' non si è ...

La Genova che resiste alla destra identitAria e sovranista : L’amministrazione di destra, la prima dal 1993 a oggi, sta cambiando il volto della città a danno dei movimenti lgbt, dei senzatetto, dei migranti e delle prostitute. Ma associazioni e volontari non ci stanno. Leggi

IlAria Cucchi contro Un giorno in Pretura : 'Spazio solo a show'. Ma è uno show che serve : Le due puntate non sono piaciute alla sorella di Stefano. Che scrive su Facebook tutta la sua rabbia e amarezza per i tagli e le omissioni. «Grazie per il servizio pubblico offerto». Ma da casa l'impressione è stata ben diversa. E ciò che resta è il senso immane di ingiustizia per avr dovuto attendere 10 anni

Il paradiso delle signore - l’amato personaggio se ne va. L’addio che lascerà il pubblico a dir poco contrAriato : Il paradiso delle signore, quelL’addio doloroso che proprio non va giù al pubblico. Dopo quel brutto periodo in cui si è vociferato che la soap avrebbe chiuso, il pubblico ha potuto tirare un sospiro di sollievo. “La soap continuerà la sua avventura nel pomeriggio di Rai1. Dopo una lunga trattativa tra la Rai e la casa di produzione (Aurora Tv), la fiction è stata riconfermata” si leggeva mesi fa in un comunicato dell’Ansa. E ancora: “La Rai ha ...

MAria Giovanna Maglie su Carola Rackete a Che tempo che fa : "Come ci è entrata in Rai?" - corrosiva : Occhi puntati sull'ospitata di Carola Rackete a Che tempo che fa. La comandante e speronatrice di finanzieri accolta come un'eroina da Fabio Fazio su Rai 2. In prima serata, la reprimenda all'Italia e a chi osa pensarla diversamente da lei - o da loro - sul tema delle ong e dell'immigrazione. E tra

Cile - Daniela Carrasco e le altre : prima di fare dietrologia impAriamo a leggere le notizie che arrivano da lontano : “Cile, dopo la Mimo trovata uccisa anche la fotografa dei cortei”. Titoli come questo, o analoghi a questo, sono rimbalzati nelle ultime ore tra i media e i social italiani non paghi di avere montato un caso quasi inesistente come quello dell’artista di strada (“El Mimo”) che si era impiccata un mese fa. prima di chiedersi cosa stia succedendo nel circuito media-social italiano, vediamo i fatti. Nel caso ...

Minacce di morte a IlAria Cucchi : “Preoccupata ma è la politica che fomenta odio” : Ilaria Cucchi è tornata sulle Minacce di morte ricevute sui social dopo la condanna dei carabinieri per il pestaggio e la morte del fratello Stefano. "C'è un ex ministro che nell'importante giorno delle condanne per omicidio dice che la droga fa male quindi non mi stupisco. Di matti ce ne sono tanti e sono abbastanza preoccupata per me e per le persone che mi sono vicine" ha dichiarato .Continua a leggere

IlAria Cucchi : «Ho imparato sulla mia pelle che di indifferenza si può morire» : Ilaria Cucchi al Vanity Fair Stories Ilaria Cucchi al Vanity Fair Stories Ilaria Cucchi al Vanity Fair Stories Ilaria Cucchi al Vanity Fair Stories Ilaria Cucchi al Vanity Fair Stories «Mi manca mio fratello, mi manca tanto. Oddio dov’è Stefano. Stefano è morto. Nulla può accadere perché tutto è già successo». Ilaria Cucchi legge, sola sul palco, un brano da libro Il Coraggio e l’amore, scritto con l’avvocato Fabio Anselmo che ha seguito ...

Scherma – Coppa del Mondo : Arianna Errigo ritrova la vittoria nel fioretto - Elisa di Francisca sul podio a Il Cairo : Arianna Errigo ritrova il sorriso: l’azzurra di nuovo sul gradino più alto in Coppa del Mondo dopo tre lunghi anni a digiuno Inizia nel migliore dei modi la stagione di Coppa del Mondo di fioretto per l’Italia: Arianna Errigo è infatti ritornata alla vittoria nel fioretto femminile, urlando di gioia ad Il Cairo. Un doppio podio azzurro, con Elisa Di Francisca che ha conquistato un ottimo bronzo. Un successo speciale per Arianna ...

Scherma - Coppa Del Mondo : Arianna Errigo trionfa al Cairo! Terzo posto per Elisa Di Francisca nel fioretto femminile : Il Cairo (Egitto) si tinge d’azzurro per la Coppa del Mondo di Scherma. La pedana egiziana è territorio di conquista per le ragazze del fioretto femminile che, come si suol dire, suonano la campana. E’ Arianna Errigo che, da attrice consumata, domina la scena sul palcoscenico dei Faraoni e si aggiudica nettamente la finale contro la cinese Shi Yue. 15-6 lo score finale dell’atto conclusivo di una Errigo che si è espressa su ...