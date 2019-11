Fonte : ilnapolista

(Di martedì 26 novembre 2019) Nonostante sia l’allenatore del Liverpool e non del, durante ladiper presentare della sfida di Champions di domani sera, piovono a raffica domande sulla situazione diazzurra. Divertito l’allenatore dei Reds si barcamena tra domande surreali su quale sarebbe stata la sua reazione al ritiro e cosa suggerirebbe a Carlo Ancelotti. Del Liverpool c’è poco, giusto qualche domanda sulla formazione e soprattuto sulla presenza di Salah “Salah Sta bene e ci sarà, la cosa non mi preoccupa. Per Matip invece dobbiamo vedere, sta migliorando ma verrà monitorato passo dopo passo”prova a parlare della partita, a sottolineare l’importanza della gara di domani che potrebbe decidere il passaggio del turno “Sarebbe un grandissimo errore dare per scontato la vittoria di domani, anche ilvince passa il turno. Tutto il ...

napolista : La surreale conferenza stampa di #Klopp. Unico tema la crisi del #Napoli Più che una conferenza del Liverpool semb… - zazoomblog : La surreale conferenza stampa dei tacchini presidenziali per il giorno del Ringraziamento - #surreale #conferenza… - stefano_70_ : RT @Tomas16121899: La cosa più allucinante del sistema MAFIA-JUVE è la surreale conferenza stampa di Gasperino, sempre indiavolato anche pe… -