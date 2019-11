La surreale conferenza stampa dei tacchini presidenziali per il giorno del Ringraziamento

Fonte : wired

(Di martedì 26 novembre 2019) La storia la conosciamo: nelle ore precedenti aldel, che cade ogni anno il quarto giovedì di novembre, alla Casa Bianca prende luogo la Thanksgiving Turkey Presentation, cerimonia piuttosto buffa nella quale il presidente degli Stati Uniti in carica grazia dueper evitare che finiscano sulle tavole durante le feste. Uno viene portato davanti alla famiglia presidenziale e ai giornalisti nel Giardino delle Rose; l’altro, di riserva, non partecipa alla cerimonia. Ve ne avevamo parlato qui. Quello che forse non sapevate è che prima ancora della ricorrenza, prende luogo un altro rito ancora più: unacon tanto di giornalisti accreditati al Willard Hotel di Washington, il cui unico fine è presentare i duedell’anno (quest’anno gli esemplari si chiamano Bread e Butter). Non solo, il tutto avviene in una piccola ...

stefano_70_ : RT @Tomas16121899: La cosa più allucinante del sistema MAFIA-JUVE è la surreale conferenza stampa di Gasperino, sempre indiavolato anche pe… - conte_negroni : RT @Tomas16121899: La cosa più allucinante del sistema MAFIA-JUVE è la surreale conferenza stampa di Gasperino, sempre indiavolato anche pe… - Tomas16121899 : La cosa più allucinante del sistema MAFIA-JUVE è la surreale conferenza stampa di Gasperino, sempre indiavolato anc… -