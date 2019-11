Fonte : wired

(Di martedì 26 novembre 2019) (foto: Darren Staples/Getty Images) Il rabbino capo del Regno Unito, Ephraim Mirvis, ha detto che il leader dei Labour Jeremy Corbyn non merita di diventare primo ministro. In un editoriale pubblicato dal Times, il capo della comunità ebraica ortodossadal 2013 ha spiegato che Corbyn ha trascurato le accuse diche da molti anni circolano attorno a esponenti e funzionari del partito laburista. Secondo il Telegraph si tratta della prima volta che un’autorità spirituale nazionale interviene così apertamente nel corso di una campagna elettorale, quella in vista delle prossime elezioni del 12 dicembre. “Unveleno ha preso piede nel Labour ed è stato approvato dai vertici del partito”, ha detto Mirvis invitando gli elettori a seguire la propria coscienza e andare contro una leadership labourista. Per il rabbino capo è infatti in ballo “lo spirito del paese” e, ...

_bufale_ : La sinistra britannica ha di nuovo grossi problemi di antisemitismo - ricmaggiolo : @maurovanetti '3/4 della popolazione britannica è wirking class' scriveva. Ecco, già affermazioni così non so come… - willkingly : @paoloigna1 CHI CERCA L'ANTISEMITISMO GUARDI A SINISTRA E CHIEDA A CORBYN, CAPO DELLA SINISTRA BRITANNICA E STELLA… -