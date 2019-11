Fonte : ilnapolista

(Di martedì 26 novembre 2019)laA, sui diritti tv e sulla nomina del successore di. Solo 10 società hannoto l’ipotesi di accordo – riformulata – con la società spagnola. In sei,ntus, Inter, Milan, Bologna, Lecce e Torino, si sono ope. “Lo schieramento contrario aè molto simile a quello che si è opo alle dimissioni di Miccichè, volute da Lotito e alleati e alimentate dall’inchiesta della Procura Figc sulla sua elezione. Non a caso lazione è stata seguita dalla rabbia di Lotito e Preziosi”, scrive Repubblica. Roma, Napoli e Fiorentina si sono astenute, con il Sassuolo assente a causa del funerale di Adriana Spazzoli, moglie di Giorgio Squinzi. La partita sul doppio fronte è apertissima, e dal risultato impronosticabile. Perché le modifiche a cui lavorano in via Rosellini non sono state ancora sottoe a, che ...

MarcelloChirico : 'Uh, Cuadrado è entrato su Sanchez a palla lontana' Uh, no: è #Godin che entra su #Dybala a palla vicina. Però non… - napolista : La Serie A si spacca su Mediapro e post-Micciché, la Juve vota no all’accordo con gli spagnoli. - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: 'La #SerieA si spacca su TV e presidente' - Ilovepalermocalcio -