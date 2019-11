La Serie A a BeIN | «Contratto vincolante su Supercoppa»

Fonte : calcioefinanza

(Di martedì 26 novembre 2019) Arriva la replica della LegaA alle notizie secondo cuistarebbe riconsiderando tutti i suoi accordi finanziari con il calcio italiano, che hanno un valore di circa 500 milioni per un ciclo triennale, per la scelta di disputare la finale diitaliana in Arabia Saudita. La LegaA, spiega l’Ansa, riconosce la strategicità … L'articolo LaA a: «su

zazoomnews : BeIN contro la Serie A: a rischio il contratto sui diritti Tv - #contro #Serie #rischio #contratto - CalcioFinanza : La Lega Serie A replica a BeIN: «Supercoppa in Arabia? Quest'anno contratto vincolante» - IlmsgitSport : Diritti tv, Bein minaccia la Serie A per la finale di Supercoppa in Arabia -