La prima volta storica per l’Atalanta | successo contro la Dinamo Zagabria | è ancora

Il Papa : "Per la prima volta in Vaticano uno scandalo è scoperchiato dall'interno" : (dall'inviato Eliana Ruggiero) "È la prima volta che in Vaticano la pentola viene scoperchiata da dentro e non da fuori". Lo fa notare Papa Francesco sottolineando quindi che funziona il sistema di controllo messo in piedi dai tempi di Benedetto XVI. Nel volo di ritorno dal viaggio apostolico in Thailandia e Giappone il Pontefice ha risposto ai giornalisti a bordo, riguardo allo "scandalo" (è il Pontefice stesso a usare questa parola) sulla ...

Papa : sulle finanze vaticane - «per la prima volta abbiamo scoperchiato la pentola» : Papa Francesco nel volo di rientro da Tokyo a Roma, dopo una settimana di viaggio in Thailandia e Giappone, affronta senza giri di parole lo scandalo (presunto) dell’immobile di Sloane Avenue acquistato dalla Segreteria di Stato in due fasi e ora al centro di un’indagine della magistratura vaticana. Ma parla anche di nucleare dopo la visite a Hiroshima e Nagasaki, di Hong Kong, di America Latina

Animazione Sospesa : Paziente operato per la prima volta : Paziente operato per la prima volta in Animazione Sospesa Solo qualche anno fa l’Animazione Sospesa era considerata solo fantascienza, ma adesso per la prima volta è diventata realtà grazie ad un intervento negli USA . L’Animazione Sospesa, conosciuta anche come ibernamento o ibernazione è stata sempre accostata per sostenere lunghi viaggi spaziali, che consiste nel ridurre […] L'articolo Animazione Sospesa: Paziente operato per la ...

Maria Elena Boschi fidanzata in gran segreto. Lo confessa per la prima volta : “Io single? Non è così…” : La politica italiana Maria Elena Boschi ha fatto importanti rivelazioni sul suo conto, svelando per la prima volta alcuni clamorosi retroscena. La donna ha voluto parlare di sé al settimanale ‘Chi’, che sarà in edicola da mercoledì 27 novembre. Innanzitutto ha confessato ciò che farà una volta terminata la sua esperienza politica. Il conduttore e giornalista Maurizio Costanzo la vedrebbe bene in televisione, ma lei ha rispedito al mittente ...

Il Papa : "Per la prima volta in Vaticano uno scandalo è scoperchiato dall'interno" : "È la prima volta che in Vaticano la pentola viene scoperchiata da dentro e non da fuori". Così Papa Francesco sul volo di ritorno dal Giappone riguardo allo scandalo finanziario che ha coinvolto il Vaticano. "Da fuori tante volte. Ma in questo Papa Benedetto è stato saggio, ha incominciato un processo che è maturato e adesso le istituzioni" funzionano, ha sottolineato, tanto che "il Revisore ha avuto il coraggio di fare una ...

Papa : "Lo scandalo del Vaticano per la prima volta è scoperchiato da dentro" : "È la prima volta che in Vaticano la pentola viene scoperchiata da dentro e non da fuori". Così Papa Francesco sul volo di ritorno dal Giappone riguardo allo scandalo finanziario che ha coinvolto il Vaticano. "Da fuori tante volte. Ma in questo Papa Benedetto è stato saggio, ha incominciato un processo che è maturato e adesso le istituzioni" funzionano, ha sottolineato, tanto che "il Revisore ha avuto il coraggio di fare una ...

NBA – Notte amara per Joel Embiid : 0 punti nella partita contro i Raptors - è la prima volta in carriera : Per la prima volta in carriera Joel Embiid chiude una partita realizzando zero punti: la stella dei Sixers tenuto a bada da un fantastico Marc Gasol Notte davvero complicata per Joel Embiid. I suoi Sixers sono stati sconfitti sul campo dei Toronto Raptors per 101-96 anche a causa della sua pessima prestazione. Il gigante camerunese ha realizzato per la prima volta in carriera 0 punti! Embiid è stato limitato fortemente dalla dura marcatura ...

Luigi Di Maio e le perquisizioni a Open di Renzi : "Non è la prima volta". A gennaio salta il governo? : Le perquisizioni nella sede della fondazione Open di Matteo Renzi a Firenze diventano un problema politico. È Luigi Di Maio a cavalcare la notizia sui "presunti finanziamenti illeciti ai partiti". "Oltre al traffico di influenze illecite, sarebbero contestati anche i reati di riciclaggio e auto-rici

Sondaggi politici - Fratelli d’Italia vola sopra il 10% : è la prima volta nella sua storia : Secondo l'ultima rilevazione Swg effettuata per il Tg di Mentana su La7, la novità di questa settimana è il partito di Giorgia Meloni, che per la prima volta nella sua storia conquista la doppia cifra in un Sondaggio nazionale. Secondo il Sondaggio del 25 novembre, FdI è passato dal 9,5% del 18 novembre al 10,1% di oggi.Continua a leggere

Belen e Cecilia - per loro una folla incontenibile in coda (sotto la pioggia) : è la prima volta che le sorelle Rodriguez “lo fanno” : Non è la prima volta che le sorelle Rodriguez dimostrano di essere, oltre che belle, anche estremamente sensibili. Tutti ricordano quando, insieme al fratello Jeremias, e in occasione del 60esimo compleanno del padre, le due sorelle hanno deciso di fargli un regalo speciale, realizzando un sogno che l’uomo teneva da sempre, ovvero farlo entrare in uno studio di registrazione. Esattamente da quel momento iniziano una vera e propria campagna ...

Temptation Island - Andrea Filomena e Jessica Battistello spiegano per la prima volta cosa c'è dietro il ritorno di fiamma : Andrea Filomena e Jessica Battistello, protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island, sono tornati insieme e hanno ufficializzato il ritorno di fiamma sui social. Una...

Firenze - ricoverato per ictus vede il suo cagnolino Phoebe e riesce a parlare per la prima volta : Era stato ricoverato dopo un ictus all'ospedale Santa Maria Nuova di Firenze. Dopo un po' di tempo ha rivisto il suo cagnolino Phoebe e al momento dell'incontro il paziente è riuscito, per la prima volta, a pronunciare spontaneamente alcune frasi. A raccontare la vicenda è l'Asl Toscana Centro spiegando come funziona il progetto Pet visiting.Continua a leggere

Ricoverato dopo ictus - il suo cane lo va a trovare : paziente torna a parlare per la prima volta : Tanta emozione, ma non solo. Quando ha visto il suo cagnolino è riuscito per la prima volta a pronunciare spontaneamente...

Ricoverato dopo ictus - il suo cane lo va trovare : paziente torna a parlare per la prima volta : Tanta emozione, ma non solo. Quando ha visto il suo cagnolino è riuscito per la prima volta a pronunciare spontaneamente...