La Polizia di Stato | in Italia ogni giorno 88 donne sono vittime di violenza

Ciclismo femminile : niente Movistar per Sofia Bertizzolo a causa del contratto con la Polizia di Stato : Un gran colpo di mercato estivo che ora sembra già al capolinea. Sofia Bertizzolo, talento italiano del Ciclismo al femminile, sembrava essere pronta ad approdare alla Movistar, squadra spagnola che fa parte del World Tour. Il tutto però dovrebbe essere bloccato da una novità regolamentare (precisamente l’articolo 6.1) secondo il quale: “una ciclista, durante il presente contratto, non può lavorare per altre squadre o pubblicizzare altri ...

Pignoramenti - Salvini durissimo contro lo Stato di Polizia fiscale : "Roba da Urss - fermiamo questi matti" : "Roba da Urss fiscale". Matteo Salvini, su Twitter, lancia la nuova guerra della Lega contro il governo e la manovra. L'ex vicepremier si riferisce ai Pignoramenti-lampo decisi dall'esecutivo per Imu e Tasi, una stretta definita dal Capitano "Stato di Polizia fiscale". Leggi anche: L'algoritmo difet

Caso Luca Fanesi - il Gip archivia. Disse di essere stato picchiato e ridotto in coma dalla Polizia : Il Gip di Vicenza ha accolto la richiesta di archiviazione formulata dai pubblici ministeri titolari dell’inchiesta sul ferimento del tifoso Luca Fanesi alla fine della partita Vicenza – Samb. L'uomo, in coma per un mese, raccontò di essere stato manganellato alla testa. Il fratello: "Non ci arrendiamo, tanti errori nella ricostruzione dei fatti”.Continua a leggere

Il dipendente del consolato britannico a Hong Kong arrestato ad agosto ha detto di essere stato picchiato e torturato dalla Polizia cinese : Simon Cheng, dipendente del consolato britannico a Hong Kong che era stato arrestato lo scorso agosto e rilasciato dopo più di due settimane, ha detto in una serie di interviste ai giornali di essere stato picchiato e torturato dalla polizia

Undici agenti della Polizia penitenziaria sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di aver intimidito e pestato un detenuto del carcere di San Vittore tra il 2016 e il 2017 : Undici agenti della polizia penitenziaria sono stati rinviati a giudizio con le accuse di intralcio alla giustizia, lesioni, falso e sequestro di persona: tra il 2016 e il 2017, quando lavoravano nel nel carcere milanese di San Vittore, avrebbero intimidito e pestato

Polizia di Stato - la sfida quotidiana degli agenti raccontata in dodici scatti d'autore : Dalla squadra mobile di Tor Bella Monaca ai Falchi di Napoli, le istantanee del reporter di guerra Paolo Pellegrin restituiscono con l'immediatezza del bianco e nero una storia fatta di "passione, impegno e servizio". Il ricavato delle vendite all'Unicef

Cosa sta succedendo in Bolivia - Polizia contro Morales che denuncia : “È un colpo di Stato” : Dal 20 ottobre ci sono proteste, e ora anche ammutinamenti della polizia, per la discussa rielezione del presidente Evo Morales, che parla di "piano di golpe fascista", e chiede aiuto all'Onu e al Papa per riconciliare il Paese. Finora ci sono stati 3 morti e 500 feriti.Continua a leggere

Pete Doherty - l’ex compagno di Kate Moss arrestato a Parigi : la Polizia lo ha sorpreso mentre comprava cocaina : Il rocker britannico Pete Doherty è stato arrestato a Parigi dopo essere stato sorpreso a comprare della cocaina. Lo riferisce una fonte di polizia francese a Afp. l’ex frontman dei Libertines ha opposto resistenza all’arresto dopo essere stato catturato nelle prime ore di venerdì mentre trasportava due pacchetti di cocaina, uno dei quali parzialmente consumato. Doherty, 40 anni, ubriaco, ha cercato di sbarazzarsi della droga prima di essere ...

La Polizia messicana ha arrestato una persona per la strage della famiglia mormone : La polizia messicana ha arrestato una persona accusata di aver partecipato alla strage della famiglia mormone nel nord del Messico, in cui lunedì erano state uccise nove persone. La persona arrestata è un uomo che è stato trovato nelle colline

Violenze sessuali all’asilo - 100 famiglie allertate dalla Polizia e un dipendente arrestato : Gli abusi sarebbero stati commessi in un asilo di Torquay, nel Devon in Inghilterra, dove un centinaio di famiglie sono state contattate della polizia a causa di ripetuti e frequenti episodi di violenza sessuale sui bambini. Gli inquirenti hanno reso noto che uno dei dipendenti del 'Jack & Jill nursery' è stato arrestato.Continua a leggere

La Polizia vietnamita ha arrestato otto persone in relazione al camion con 39 migranti morti scoperto in Inghilterra : La polizia vietnamita ha annunciato di aver fatto otto arresti in relazione alle 39 persone trovate morte nel rimorchio refrigerato di un camion a Grays, a est di Londra, lo scorso 23 ottobre. «In base a quello che abbiamo appreso dai

Stati Uniti - Polizia lo ferma in stato di ebbrezza ma lui non ha bevuto : è una rara sindrome : Lo avevano fermato mentre era bordo della sua macchina ed eseguendo un esame di routine per misurare il livello di alcol nel sangue, lo avevano trovato positivo, visto che il paramento era più del doppio del limite legale. Ai poliziotti che lo interrogavano aveva, però, assicurato di non aver bevuto niente, ma né i medici, né gli agenti avevano creduto alla sua versione. Eppure aveva detto la verità. È accaduto negli Stati Uniti, a un uomo di 46 ...

Ubriaco al volante non si ferma all'alt della Polizia : arrestato : Ubriaco alla guida di un veicolo non si ferma all’alt della Polizia di Stato, viene arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

Picchia la moglie - il figlio di 10 anni chiama la Polizia : arrestato : A Firenze un uomo Picchia la moglie e viene arrestato grazie alla denuncia del figlio di dieci anni. Le botte sono scattate durante una lite per motivi economici. Il bambino, insieme alla sorellina, ha visto tutto, così ha chiamato la polizia raccontando quello che stava accadendo. Il padre, 63 anni, è finito in manette con le accuse di maltrattamenti aggravati in famiglia e minacce a pubblico ufficiale. La moglie ha riportato lesioni e lividi ...