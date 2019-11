La Giornata della collera palestinese contro lo stato dei coloni

Basket femminile - le migliori italiane della 7^ Giornata di Serie A1. Sugli scudi Costanza Verona e Valentina Bonasia - exploit per la baby Matilde Villa : La settima giornata della Serie A1 di Basket femminile ha regalato tante emozioni e una grande sorpresa, il successo di Vigarano sul campo della capolista Ragusa, unica squadra ancora imbattuta fino a ieri. Sono numerose le giocatrici italiane che si sono messe in evidenza nelle sette partite del weekend, tra cui alcune giovanissime. Dati alla mano, andiamo ad analizzare le loro prestazioni. La performance più completa in ...

Calcio femminile - le migliori italiane della settima Giornata di Serie A. L’ottava perla di Girelli - il ritorno di Ilaria Mauro : È tempo di valutazioni per quanto concerne il 7° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. CRISTIANA Girelli (JUVENTUS) – Ottava realizzazione stagionale per lei e quando c’è da sacrificarsi per le compagne non si tira mai indietro. Corre a perdifiato, sul campo ...

Volley - i migliori italiani della 8. Giornata di Superlega. Zaytsev vince di misura il duello degli opposti con Vettori. Kovar e Travica : esperienza al potere : Cambiano in fretta geografia ed umori in Superlega in questa fase frenetica di partite che si sussguono a ritmo indiavolato. Una settimana fas Modena era al tappeto, oggi è addirittura l’inseguitrice più accreditata della capolista Civitanova, Perugia era sull’orlo di una crisi di nervi e ora, con quattro vittorie consecutive, si è rimessa in carreggiata. Non tantissimi ma comunque di qualità gli italiani protagonisti delle sfide ...

Basket - i migliori italiani della decima Giornata di Serie A : Fontecchio e Aradori trascinano Reggio Emilia e Fortitudo Bologna. Brescia e Treviso - blocchi azzurri : giornata piuttosto intensa, quella per gli italiani nella Serie A di Basket nella decima giornata. Diversi sono stati i protagonisti, in un modo o nell’altro, del weekend. Andiamo a scoprirli. Se vogliamo andare a cercare le performance italiane intese come collettivo, ci sono due esempi molto chiari, quelli di Brescia e Treviso. La Germani, in un’inedita maglia rosa per celebrare la giornata contro la violenza sulle donne, si è resa ...

Calendario Serie A calcio - orari e programma della prossima Giornata (30 novembre-2 dicembre). Il palinsesto tv : La quattordicesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio si giocherà tra sabato 30 novembre e lunedì 2 dicembre. Si partirà sabato 30 con tre anticipi, alle 15.00, alle 18.00 ed alle 20.45, mentre saranno sei le partite di domenica 1, una alle 12.30, tre alle 15.00, una alle 18.00 ed una alle 20.45. Gran finale lunedì 2 con il Monday Night alle ore 20.45. Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 : i risultati della 7^ Giornata. Impresa di Vigarano a Ragusa - non sbagliano Schio e San Martino di Lupari : Dopo le vittorie di Venezia e Sesto San Giovanni negli anticipi di ieri, oggi pomeriggio si sono disputate le restanti cinque partite in programma per la settima giornata della Serie A1 di Basket femminile. La notizia della giornata è la sorprendente vittoria di Vigarano a Ragusa, che pone fine all’imbattibilità della capolista. Non sbagliano invece Schio e San Martino di Lupari, che con questi due punti raggiungono la testa della ...

Vanity Fair Stories : il meglio della seconda Giornata : Antonello Venditti in «Dimmelo tu cos'è»Francesco De Gregori in «La linea della vita»Claudia Gerini in «Lo famo strano»Tommaso Paradiso in «Il paradiso non può attendere»Ilaria Cucchi in «La verità rende liberi»Marco D'Amore e Nicola Maccanico in «Ciro Vive»Claudio Marchisio in «La partita più difficile»Marco Giallini in «Marco Giallini»Ambra Angiolini in «La mie scelte disordinarie»Luca Zingaretti in «Chiacchiere a muso duro»Edoardo Leo in «Ti ...

Basket – Reggio Emilia trionfa nell’anticipo della 10ª Giornata : Varese ko : La Grissin Bon Reggio Emilia si aggiudica l’anticipo del sabato sera contro Varese E’ iniziata questa sera la 10ª giornata del campionato italiano di Serie A di Basket: in campo si sono sfidate la Grissin Bon Reggio Emilia e l’Openjobmetis Varese. I padroni di casa hanno iniziato col piede giusto il match, per poi però cedere al gioco dei rivali nel secondo quarto. Al rientro in campo dalla pausa lunga, però, i reggiani ...

Volley - Serie A1 femminile 2019. L’anticipo della 8. Giornata. Busto Arsizio : una notte al secondo posto! Travolta con un secco 3-0 una spenta Cuneo : Tutto facile per la Unet E-Work Busto Arsizio che travolge con un secco 3-0 una Bosca San Bernardo Cuneo in totale balia delle avversarie e trascorre una notte da seconda in classifica. Non c’è proprio partita tra le due squadre con le padrone di casa che hanno un ritmo nettamente superiore in tutti i fondamentali, mentre Cuneo fatica a trovare le contromisure e conferma tutte le difficoltà mostrate nelle ultime giornate di campionato. ...

Vanity Fair Stories : il meglio della prima Giornata : Vanity Fair Stories, il festival di Vanity Fair è iniziato così sabato mattina alle 11: con Cesare Cremonini sul palco premiato dal direttore Simone Marchetti e dal vice direttore Malcom Pagani. Per il cantante il 2019 è stato un anno fenomenale: 20 anni di carriera e un nuovo album. E tante storie da raccontare al pubblico del festival: «Non sono un poeta. Almeno non mi sento tale. Posso dire però, che sì, racconto la vita attraverso la ...