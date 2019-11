La fisica delle bolle che scoppiano

Fonte : wired

(Di martedì 26 novembre 2019) Si trovano in mare, nell’atmosfera, in moltissimi processi industriali – come la formulazione di nuovi materiali – nel cibo che consumiamo e sì, senza di loro neppure la birra così come la conosciamo sarebbe la stessa. Lesono protagoniste di un gran numero di fenomeni, naturali e non, e per questo sono da sempre un capitolo di studio appassionante per gli scienziati. E se da un lato le conoscenze sul film che le forma sono ormai molto approfondite, ben poco si sa sul comportamento del gas che imprigionano, in particolare nell’attimo in cui si disgregano e questo si riversa all’esterno. Perché invece è importante studiarlo? Perché, di fatto, è proprio quella pressione che determina la distribuzione nello spazio di tutte le altre colleghe e del fluido circostante. In questo video ecco, da vicino e in timelapse, cos’ha visto di recente un duo di ricercatori ...

