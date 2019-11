Koulibaly e Fabian Ruiz candidati alla Squadra dell’anno dell’Uefa

De Laurentiis annuncia : “Koulibaly? Rifiutati 105 mln - ma in futuro dovrò venderlo! Troveremo altri Fabian - la porta è sempre aperta…” : Aurelio De Laurentiis, su Di Lorenzo, Fabian e Koulibaly Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente all’esterno di Palazzo San Giacomo per presenziare alla firma della convenzione tra SSC Napoli e Comune per lo stadio San Paolo. Ecco un estratto: “Di Lorenzo? Mi fa piacere, anche un certo Ferrara ha dichiarato che non ci credeva. Dicevano non fosse un top player. Fabian? ...