Juventus | Paratici dice la sua su Ronaldo | “L’episodio della sostituzione?” | il dirigente

Cakir Juventus - colpo a sorpresa di Paratici : spazio alle nuove gerarchie! : Cakir Juventus- Secondo quanto riportato dai colleghi turchi di “Aksam.com”, la Juventus sarebbe pronta a spingere il piede sull’acceleratore per assicurarsi Ugurcan Cakir, portiere turco, attualmente in forza al Trabzonspor. Paratici potrebbe fiutare l’affare in vista della prossima stagione. L’estremo difensore, classe 1996, piace particolarmente ai bianconeri, ma occhio anche al forte interesse della Lazio. Cakir ...

Mercato Juventus : pazza idea Paratici. Via Emre Can per un brasiliano : Mercato Juventus – La società bianconera è a lavoro con il chiaro intento di regalare a Maurizio Sarri un altro elemento importante da inserire in rosa. Il nome che circola negli ultimi giorni è di quelli che probabilmente non suscitano chissà quale entusiasmo mediatico, ma la qualità del calciatore è indiscutibile. Mercato Juventus: Paratici vuole portare a Torino Allan Secondo quanto filtra in ambienti ben informati, la Juventus ed in ...

Calciomercato Juventus - Icardi possibile erede di Ronaldo : Paratici lo vorrebbe a giugno : La Juventus avrebbe deciso di tornare alla carica per Mauro Icardi; sarebbe lui il primo obiettivo per la prossima stagione. L'attaccante sudamericano si è trasferito al Paris Saint Germain nella scorsa sessione di Calciomercato ed è stato protagonista di grandi prestazioni in questo inizio di stagione. In sette partite di Ligue 1, infatti, Icardi ha messo a segno sei reti, alle quali vanno aggiunte le quattro in Champions League. Il Paris Saint ...

Kulusevski Juventus : affare possibile. Paratici sfida l’Inter : Kulusevski Juventus – Dejan Kulusevski è uno dei nomi caldi in casa Juventus in vista del mercato. Il gioiellino dell’Atalanta attualmente in prestito al Parma sta lasciando tutti di stucco con le sue prestazioni fuori dall’ordinario che gli sono valse le lusinghe di moltissimi club, anche stranieri. Paratici, presente oggi al Dall’Ara per osservarlo più da vicino, studia l’offensiva: il dirigente bianconero fiuta ...

Juventus - Paratici : 'Grande feeling tra Cristiano Ronaldo e Sarri' : Ieri la Juventus ha ottenuto una vittoria molto importante su un campo ostico come quello di Bergamo, imponendosi per 3-1, e lo ha fatto anche senza Cristiano Ronaldo. Infatti CR7 non è stato convocato da Maurizio Sarri per permettergli di lavorare e di recuperare dal fastidio al ginocchio che lo ha assillato nelle ultime settimane. L'obiettivo dei bianconeri è quello di avere il portoghese al meglio per le prossime partite. Inoltre, nelle ...

Juventus - Paratici fa chiarezza sulle condizioni di Cristiano Ronaldo : “hanno deciso con Sarri per uno stop” : Paratici fa luce sulle condizioni di Cristiano Ronaldo: il portoghese, dopo essersi chiarito con Sarri, ha optato per uno stop La sosta per le nazionali si è portata dietro un grande dubbio sul rapporto fra Cristiano Ronaldo e Maurizio Sarri. Il portoghese aveva preso in malo modo la sostituzione contro il Milan, finendo per lasciare lo stadio in anticipo rivolgendo qualche parola di troppo verso la panchina. Al rientro, dopo due partite ...

Miranchuk Juventus - colpo a sorpresa di Paratici : si chiude a 20 milioni! : Miranchuk Juventus- Come evidenziato dai colleghi di “Sportmediaset“, la Juventus sarebbe pronta a mettere la mani su Miranchuk, gioiellino del Lokomotiv Mosca e in scadenza di contratto il prossimo giugno 2021. Paratici starebbe fiutando il nuovo affare a costo zero, e la trattativa potrebbe decollare già nel mese di gennaio. Prossimi mesi per imbastire la trattativa che poi potrebbe finalizzarsi in estate. Miranchuk andrebbe a ...

Mercato Juventus - blitz di Paratici in Spagna : nel mirino il talento basco : Mercato Juventus – Generazione 2000. La Juventus ha messo nel mirino diversi millennial, già talenti consacrati nel panorama calcistico mondiale. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, l’ultimo nome finito sul taccuino di Fabio Paratici è quello di Ferran Torres, attaccante del Valencia e della nazionale Under-19 spagnola. Mercato Juventus, Torres alla Juventus Alcuni osservatori bianconeri erano presenti ...

Soulè Juventus - colpo Paratici : è fatta - il giocatore è già arrivato a Torino : Soulè Juventus- La Juventus ha messo le mani su Matias Soulè, giocatore argentino classe 2003, il quale rappresenterà il futuro della compagine bianconero. Il gioiellino della nuova era del calcio argentino si aggregherà all‘Under 17 bianconera già a partire dai prossimi giorni. Come evidenziato dal “Corriere di Torino”, Soulè è già arrivato a Torino per mettere nero su bianco il suo passaggio alla Juventus. Compilazione di ...

Neymar Juventus - niente rinnovo col PSG : Paratici tenta il colpo alla CR7 : Neymar Juventus – La scorsa estate Neymar è stato vicinissimo a lasciare Parigi, ma per vari motivi l’affare non è andato in porto. Lui vorrebbe tornare al Barça che però ha difficoltà a trovare l’accordo con i parigini, così in estate si offrì ad altre due squadre: Real Madrid e Juventus. Il padre-agente del calciatore ha già parlato con Paratici, che dopo Ronaldo e De Ligt vuole regalare un colpo da 90 ai tifosi bianconeri. ...

Calciomercato Juventus - Sarri avrebbe fatto un nome a Paratici : Havertz : La Juventus è sempre al lavoro sul Calciomercato. L'esigenza principale, almeno nel Calciomercato invernale, è quella di cedere alcuni esuberi della rosa. Mandzukic, Emre Can, Perin e Pjaca sono solo alcuni dei nomi che potrebbero lasciare Torino, alcuni in prestito altri in via definitiva. Oltre alle cessioni, la dirigenza bianconera studia i possibili acquisti soprattutto per il Calciomercato estivo, con l'idea di affidarsi a giocatori giovani ...

Juventus - Paratici sulle tracce di Tonali : parte l'assalto al gioiellino del Brescia : La Juventus è sempre molto attenta ai giovani talenti e spesso è sulle tracce dei migliori astri nascenti del calcio. Inoltre, i bianconeri vogliono mantenere nella rosa un'identità italiana per questo motivo l'attenzione sui calciatori nostrani è sempre molto alta. Tra i nomi sul taccuino di Fabio Paratici ci sono quelli di Niccolò Zaniolo, Federico Chiesa e Sandro Tonali. In particolare, la Juve si sta concentrando sul giovane talento del ...

Pogba Juventus - contatti serrati Raiola e Paratici : il ritorno prende quota : Pogba Juventus – Il grande sogno di mercato, dopo Ronaldo e De Ligt sembra essere ben delineato. Un gradito ritorno, di uno dei più grandi centrocampisti al mondo:Paul Pogba. Basterebbe anche solo il nome per accendere la fantasia e i sogni dei tifosi della Juventus. L’idea del ritorno del francese continua a stuzzicare la dirigenza bianconera. Lo stesso giocatore d’altronde non ha mai nascosto la nostalgia di Torino e del mondo ...

Mercato Juventus : plusvalenza fatta - ora torna in Italia! Paratici sorride : Mercato Juventus – La società piemontese non è certamente nuova ad operazioni importanti per il bilancio. Dopo molti affari discussi da più parti, però, ad avere ragione è sempre (o quasi, ndr) stata la Juventus. Quanto l’estate scorsa i bianconeri decisero di privarsi del talento azzurro Moise Kean, da più parti arrivarono pesanti critiche, ma ora la situazione è profondamente cambiata. Mercato Juventus: Kean non convince, torna in ...