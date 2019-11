Juventus | Dybala | “Pjanic mi aveva detto di tirare basso… Vi spiego il motivo

Juventus-Atletico Madrid - i voti bianconeri : Dybala - De Ligt e Bentancur tra i migliori : Ci sono molti voti alti nelle pagelle di Juventus-Atletico Madrid, match di Champions League che si è concluso con il risultato di 1-0. Un punteggio che permette ai bianconeri di assicurarsi il primo posto nel girone. La partita si sblocca nel recupero della prima frazione di gioco, grazie ad una fantastica punizione di Dybala che sorprende Oblak. Juventus che dunque va al riposo in vantaggio. Nella ripresa l'Atletico Madrid prova a rimettersi ...

Juventus-Atletico Madrid 1-0 live - che gol ha fatto Dybala? : Juventus-Atletico Madrid live – Tutti gli aggiornamenti dallo Stadium per la sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League tra i bianconeri e i colchoneros del Cholo Simeone, che a differenza dell’undici di Sarri non sono ancora qualificati agli ottavi di finale della massimo competizione europea. Bonucci e compagni, però, dal canto loro vogliono la certezza del primo posto oltre che mantenere ...

Juventus - Dybala senza filtri : “in campo ho bisogno della palla - ma non sono un leader. Su Cristiano Ronaldo e Messi dico…” : Paulo Dybala si concede ad un’intervista a 360° gradi ai microfoni di El Pais: il talento della Juventus parla del ‘bisogno’ di giocare con la palla fra i piedi, ma si distacca dall’etichetta di leader della squadra “E’ difficile separare la persona dal calciatore. sono un ragazzo e un atleta calmo. Ma sul campo voglio la palla. Avevo degli allenatori che mi chiedevano di non muovermi, di aspettare. E ...

Juventus - Dybala : 'Con Sarri noi attaccanti ci divertiamo di più' : Paulo Dybala, in questo momento, è in campo alla Continassa insieme ai suoi compagni e si sta allenando in vista della partita contro l'Atletico Madrid. Il numero 10 juventino sta vivendo un ottimo momento e con Maurizio Sarri ha ritrovato lo smalto perduto. Paulo Dybala, nella passata stagione, sembrava aver smarrito il suo talento ma il cambio di allenatore gli ha fatto piuttosto bene. Maurizio Sarri alterna la Joya e Gonzalo Higuain al fianco ...

Dybala Juventus : che stoccata ad Allegri. L’argentino punzecchia l’ex : Dybala Juventus ALLEGRI – Paulo Dybala stuzzica Allegri: il numero dieci argentino della Juventus non si risparmia sull’ex tecnico svelando le differenze rispetto all’anno scorso. Dybala non nasconde l’eccellente affiatamento con Higuain e inoltre mostra il suo sostegno nei confronti di Ronaldo. Non solo: l’attaccante allenato da Sarri si esprime anche sulla sua permanenza dichiarando di contribuire sempre alla ...

