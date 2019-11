Juventus-Atletico Madrid live dalle 21 | c' è Ronaldo al centro dell' attacco

LIVE Pagelle Juventus-Atletico Madrid - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : i voti in tempo reale : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Atletico Madrid DALLE ORE 21.00 (26 NOVEMBRE) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA DALLE ORE 21.00 (26 NOVEMBRE) Pagelle Juventus-Atletico Madrid JUVENTUS Szczesny 6: Danilo 6: Bonucci 6: De Ligt 6: De Sciglio 6: Bentancur 6: Pjanic 6: Matuidi 6: Ramsey 6: Dybala 6: Cristiano Ronaldo 6: All. Sarri ATLETICO Madrid (4-4-2): Oblak 6; Trippier 6, Felipe 6, Hermoso 6, Lodi 6; Koke 6, ...

LIVE Juventus-Atletico Madrid - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : i bianconeri si giocano il primato nel girone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le probabili formazioni di Juventus-Atletico Madrid – La presentazione di Juventus-Atletico Madrid Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Atletico Madrid, match valido per il Gruppo D della Champions League 2019-2020. All’Allianz Stadium di Torino andrà in scena una grande classica del calcio internazionale e le emozioni non mancheranno. La Vecchia Signora ha già ...

Champions League - verso Juventus-Atletico Madrid : è sfida fra CR7 e Morata : Mancano poche ore alla super sfida di Champions League tra la Juventus di Maurizio Sarri e l'Atletico Madrid di Diego Simeone, che si sfideranno stasera alle ore 21:00. In palio ci sono punti pesanti che possono valere il primo posto nel girone. Assenti certi in casa bianconera Alex Sandro, Adrien Rabiot e Douglas Costa, oltre al lungodegente Giorgio Chiellini. ...Continua a leggere

DIRETTA/ Juventus Primavera Atletico Madrid - risultato finale 2-1 - : grande ribaltone! : DIRETTA Juventus Primavera Atletico Madrid, risultato finale 2-1: rimonta e bellissima vittoria al 94' per i giovani bianconeri nella Youth League.

DIRETTA/ Juventus Primavera Atletico Madrid - risultato 0-0 - video streaming : si gioca : DIRETTA Juventus Primavera Atletico Madrid streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live del match della UEFA Youth League.

Juventus - De Ligt è convocato e potrebbe essere titolare contro l'Atletico : Questa mattina la Juventus si è ritrovata alla Continassa in vista dell'impegno di stasera contro l'Atletico Madrid, per fare la classica rifinitura pre-gara e per andare in ritiro. L'allenamento di stamani è servito in modo particolare a Maurizio Sarri per verificare le condizioni di alcuni giocatori acciaccati come Matthijs De Ligt e Federico Bernardeschi. Entrambi sabato a Bergamo avevano accusato dei problemi fisici e l'allenamento odierno è ...

Convocati Juventus Atletico Madrid : UFFICIALE - sciolti i dubbi De Ligt e Bernardeschi : Convocati Juventus- Maurizio Sarri ha reso noto l’elenco dei Convocati in vista della sfida di questa sera contro l’Atletico Madrid. sciolti i misteri De Ligt e Bernardeschi, i quali saranno regolarmente a disposizione del tecnico bianconero, anche se le condizioni dell’ex viola lasciano spazio a qualche riserva. Fuori dai Convocati anche Rabiot Come anticipato in mattinata, Sarri si affiderà al solito 4-3-1-2 con De Sciglio ...

Juventus-Atletico Madrid stasera in tv - a che ora inizia e come vederla gratis e in chiaro su Canale 5 : La qualificazione agli ottavi è cosa fatta, stasera si lotta per il primo posto: oggi, martedì 26 novembre, la Juventus affronterà l’Atletico Madrid nel match valido per la quinta e penultima giornata della prima fase a gironi della Champions League di calcio. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21.00, e le due formazioni scenderanno in campo conoscendo il risultato di Lokomotiv Mosca-Bayer Leverkusen, che scatterà alle ore 18.55. ...

Juventus-Atletico Madrid - le probabili formazioni : torna Cristiano Ronaldo : Juventus-Atletico Madrid, le probabili formazioni – Obiettivo primo posto. Dopo aver ottenuto con due giornate d’anticipo la qualificazione agli ottavi di Champions League, per la Juve l’unico compito è rimasto quello di chiudere il girone come prima, per avere la possibilità di incontrare qualche avversario più morbido a febbraio. Intanto, questa sera, di fronte l’Atletico Madrid, che rievoca dolci ricordi, specie ...

