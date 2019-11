Juventus-Atletico Madrid in tv | Champions League oggi | orario d’inizio | streaming

Fonte : oasport

(Di martedì 26 novembre 2019)martedì 26 novembre (ore 21.00) si gioca, match valido per la fase a gironi della2019-2020 di calcio. All’Allianz Stadium di Torino andrà in scena uno dei big match di questo turno della massima competizione europea, si tratta di uno scontro diretto che mette in palio il primo posto nel gruppo D: i bianconeri si garantiranno la certezza del primato in caso di vittoria o di un pareggio per 0-0 o 1-1, in tutti gli altri casi tutto sarà rimandato all’ultima giornata della fase a gironi in programma tra due settimane quando lase la dovrà vedere col Bayern Leverkusen mentre l’ospiterà la Lokomotiv Mosca. I Campioni d’Italia hanno vinto le ultime tre partite dimentre l’è crollato contro il Bayer nell’ultima uscita e occupa il secondo posto con sette punti ...

