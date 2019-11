Juventus-Atletico Madrid 1-0 live | inizia la ripresa

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 26 novembre 2019)– Tutti gli aggiornamenti dallo Stadium per la sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League tra i bianconeri e i colchoneros del Cholo Simeone, che a differenza dell’undici di Sarri non sono ancora qualificati agli ottavi di finale della massimo competizione europea. Bonucci e compagni, però, dal canto loro vogliono la certezza del primo posto oltre che mantenere l’imbattibilità che permane anche in campionato. 46′ –la. 45’+2 – Si chiude il primo tempo: Juve in vantaggio con Dybala. 45’+1 – Lo avevamo detto: è ispirato e sta confermando di essere in gran forma. La dimostrazione? Un gol pazzesco. Paulo Dybala manda in vantaggio la Juve: punizione da posizione impossibile per la Joya, che batte un Oblak non impeccabile. (IL VIDEO DEL GOL) 31′ ...

juventusfc : «Rispettiamo l’Atletico, giochiamo per vincere» ?? Parola di Mister #Sarri e @G_Higuain ?? - juventusfc : Domani sarà #UCL ?? Oggi in campo al #JTC ?? ?? - juventusfc : Come gioca l'@Atleti? Che partita è stata al @Metropolitano? Leggetelo qui ?? -