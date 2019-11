Juventus-Atletico Madrid 1-0 | le pagelle di CalcioWeb | ‘Toda Joya toda Beleza’ | Bentancur

Pagelle Juventus Atletico Madrid : Dybala fenomenale - CR7 sottotono : Pagelle Juventus Atletico Madrid – Big match in questa quinta giornata di Champions League. Si affrontano Juventus e Atletico Madrid. I bianconeri già qualificati agli ottavi vanno a caccia del primo posto nel girone mentre i Colchoneros vogliono la qualificazione. Partita combattuta e ad alti ritmi. Primo tempo dominato dai bianconeri con oltre il 64% del possesso palla, allo scoccare del primo tempo punizione meravigliosa di Paulo ...

LIVE Juventus-Atletico Madrid 1-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : spingono i Colchoneros nei minuti finali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4′ di recupero. 89′ SAUL! Lemar mette un pallone interessante a rimorchio, ma la conclusione del centrocampista spagnolo è alta. 88′ La difesa della Juventus libera ma i Colchoneros rimangono in possesso di palla. 87′ Angolo per l’Atletico, bravo ancora De Ligt a chiudere in corner. 86′ Cambio per la Juve: esce Bentancur ed entra Khedira. Sarri vuol dare ...

Pagelle Juventus-Atletico Madrid - voti Champions League 2019-2020 : La Juventus di Maurizio Sarri vince e convince per l’ennesima volta quest’anno contro una grande squadra davanti al pubblico casalingo dell’Allianz Stadium. I bianconeri sconfiggono 1-0 l’Atletico Madrid grazie al gol di uno fenomenale Paulo Dybala e si garantiscono la certezza matematica del primo posto nel gruppo D di Champions League con una giornata d’anticipo. Di seguito le Pagelle della sfida. Pagelle ...

LIVE Juventus-Atletico Madrid 1-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : palo di Bernardeschi! Bianconeri vicini al raddoppio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70′ Var che entra in azione per verificare la condotta di Felipe per un pestone rifilato a Ronaldo. Nessuna sanzione comunque al calciatore dell’Atletico. 69′ Cristiano Ronaldo finisce a terra per un intervento di Felipe, ma l’arbitro non interviene. 67 palo Bernardeschi!!! Grande azione dell’esterno della Juve, saltando due uomini, e mancino a giro che colpisce ...

LIVE Juventus-Atletico Madrid 1-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : via al secondo tempo all’Allianz Stadium! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55′ Juventus che aspetta in questa ripresa, la partita la fa l’Atletico, cercando di allargare il gioco sulle fasce. 53′ Simeone si gioca la carta Joao Felix, talento portoghese sublime, che va a sostituire Vitolo. 52′ Cartellino giallo per Saul che trattiene Bonucci in copertura. 51′ OCCASIONE ATLETICO Madrid! Bravo Szczesny a bloccare il sinistro da posizione ...

Juventus-Atletico Madrid - c’è una tifosa super sexy allo stadium : Rihanna si gode la partita di Champions League : Le telecamere pizzicano una tifosa speciale presente all’Allianz stadium di Torino: la popstar Rihanna assiste al match fra Juventus e Atletico Madrid La Juventus vuole blindare il primo posto nella penultima sfida del Girone D di Champions League contro l’Atletico Madrid. I bianconeri, in vantaggio di 3 punti sui Colchoneros, potranno contare sul supporto del pubblico e di una tifosa d’eccezione. Le telecamere hanno ...

Juventus-Atletico Madrid - gol pazzesco di Dybala : la punizione è troppo angolata - ma l’esecuzione è perfetta [VIDEO] : Dybala segna uno splendido gol su punizione che porta in vantaggio la Juventus contro l’Altetico Madrid: la rete, da posizione defilata, è bellissima Sembrava destinato a concludersi in parità il primo tempo di Juventus-Atletico Madrid, ma una perla di Dybala ha sbloccato il risultato poco prima del fischio arbitrale. L’attaccante argentino ha realizzato un gol pazzesco su punizione, calciando da posizione defilata, a pochi ...

LIVE Juventus-Atletico Madrid 1-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : magia di Dybala allo scadere del primo tempo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qui il primo tempo! Una magia su calcio piazzato di Dybala ha portato in vantaggio i bianconeri all’Allianz Stadium. Un match equilibrato, sbloccato da una prodezza dell’argentino. Prima frazione nella quale il n.10 della Vecchia Signora ha entusiasmato. 45′ GOOOLLLL!!!!!! magia DI Dybala!!!!! Sinistro magico dell’argentino, con il pallone molto vicino alla riga ...

LIVE Pagelle Juventus-Atletico Madrid 1-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : i voti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Atletico Madrid DALLE ORE 21.00 (26 NOVEMBRE) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA DALLE ORE 21.00 (26 NOVEMBRE) Pagelle Juventus-Atletico Madrid JUVENTUS Szczesny 6,5: Bravissimo in due tempi sull’insidioso e potente tiro di Saul del 25′ leggermente deviato da Ramsey. Danilo 6: Protagonista subito di un buon anticipo ...

Gol Dybala Juventus Atletico Madrid : eurogol su punizione -VIDEO- : GOL Dybala – I campioni d’Italia, primi nel Gruppo D a +3 proprio sui Colchoneros, cercano quel punto che possa consentire loro di blindare il primo posto con una giornata di anticipo. Ultima partita allo Stadium per la Juventus nella fase a gironi della Champions League. Maurizio Sarri dovrebbe disegnare la Juve con il consueto 4-3-1-2 nel quale De Ligt dovrebbe prendere regolarmente posto al centro della difesa al fianco di ...