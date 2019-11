Juve | primo posto pieno di ‘Joya’ | una perla di Dybala regala vittoria e primato FOTO

LIVE Juventus-Atletico Madrid 1-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : magia di Dybala allo scadere del primo tempo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qui il primo tempo! Una magia su calcio piazzato di Dybala ha portato in vantaggio i bianconeri all’Allianz Stadium. Un match equilibrato, sbloccato da una prodezza dell’argentino. Prima frazione nella quale il n.10 della Vecchia Signora ha entusiasmato. 45′ GOOOLLLL!!!!!! magia DI Dybala!!!!! Sinistro magico dell’argentino, con il pallone molto vicino alla riga ...

Donnarumma Juventus - contatti avviati : spunta il primo accordo - i dettagli! : Donnarumma Juventus – Nuove voci sul possibile approdo di Gigio a Torino. La Juventus lavora sotto traccia. Il futuro di Gianluigi Donnarumma potrebbe essere lontano dal Milan, non è certo una novità. Il contratto in scadenza nel 2021, l’elevato ingaggio percepito e i problemi con il Fair Play Finanziario della società, rendono ipotizzabile un addio a fine stagione del portiere ai rossoneri. Bianconeri prima scelta del portiere ...

Calciomercato Juventus - il primo acquisto di gennaio è Matias Soulé : La Juventus è da sempre una delle società che lavora con maggiore programmazione di prospettiva sia dal punto di vista commerciale, sia da quello sportivo. Già dal Calciomercato estivo però abbiamo notato come la dirigenza abbia deciso di investire gran parte del budget di mercato su giocatori giovani e di qualità: De Ligt, Demiral, Romero, Pellegrini (quest'ultimi due si sono poi trasferiti in prestito rispettivamente al Genoa e al Cagliari) ...

LIVE Atalanta-Juventus 0-0 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : gli orobici sprecano un rigore con Barrow nel primo tempo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.55 primo tempo molto intenso, tanti ammoniti e falli con Bernardeschi che esce fuori per infortunio. Per quanto riguarda il campo meglio l’Atalanta che però spreca un rigore e una possibilità a porta vuota, la Juventus invece si fa notare per i movimenti offensivi ma senza mai incidere. A tra poco per il secondo tempo. Finisce il primo tempo! 48′ Giallo per Cuadrado che entra ...

Calciomercato Juventus - Ok Diario : Mbappé primo obiettivo per il dopo Cristiano Ronaldo : Il Calciomercato continua inevitabilmente a dominare le prime pagine dei media sportivi, con la Juventus che resta una delle società più chiacchierate. dopo l'aumento di capitale di 300 milioni di euro ufficializzato da Andrea Agnelli, i giornali continuano ad associare giocatori importanti alla società bianconera. Nelle ultime ore è l'iberico 'Sport' a lanciare una clamorosa indiscrezione di mercato riguardante uno dei più ambiti sul mercato: ...

Rassegna stampa del 20 novembre – In primo piano San Siro - rinnovi Juve e confronto Ancelotti-Rizzoli [FOTO] : Rassegna stampa del 20 novembre – Concluse le serate di qualificazioni europee, qualche giorno di “pausa” prima di rituffarsi in campionato. E così, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi dedicano spazio ad altri argomenti. La Gazzetta dello Sport si concentra sulla tematica legata allo stadio di Milano e lancia un sondaggio: “San Siro amore mio”, titola la rosea nel riquadro grande. Tutto Sport ...

Juve - su ricavi e debiti nel primo trimestre 19/20 : Juventus primo trimestre 19 20 – La Juventus ha pubblicato i risultati finanziari relativi al primo trimestre della stagione 2019/2020. Stando ai dati pubblicati dal club bianconero, si evidenziano in particolare un aumento dei ricavi rispetto allo stesso periodo del 18/19 e una crescita dell’indebitamento finanziario netto rispetto al 30 giugno 2019. «Il Consiglio di […] L'articolo Juve, su ricavi e debiti nel primo trimestre 19/20 ...

Lokomotiv Mosca-Juventus 1-1 live - fine primo tempo! : Lokomotiv Mosca-Juventus live – Vincere per mettere un’ipoteca sulla qualificazione e gestire gli ultimi due turni di Champions League. Questo l’obiettivo dei bianconeri nella trasferta russa in casa della Lokomotiv, compagine che qualche settimana fa a Torino ha creato non poche difficoltà. Ma l’undici di Sarri, nonostante le assenze, ha la possibilità di chiudere anzitempo il discorso per poi concentrarsi soltanto ...

Torino-Juve - Cassano : 'Quello di Belotti non è fallo - Bonucci per primo gli tira maglia' : La settimana scorsa non sono mancate le polemiche arbitrali. A scatenarle è stato soprattutto il modo in cui viene utilizzata la Var. Un problema a cui la classe arbitrale, secondo la maggior parte degli addetti a lavori, deve necessariamente trovare una soluzione se non si vuole affrontare ogni settimana le solite critiche che in qualche modo destabilizzano tutto il calcio italiano. Una delle partite più discusse dal punto di vista arbitrale è ...

Champions - la Juve di Sarri vede il primo traguardo : ???????tre punti per chiudere i giochi : Stasera a Mosca i bianconeri possono centrare gli ottavi con due turni d’anticipo. Contro la Lokomotiv Higuain farà coppia con Ronaldo. De Ligt a casa

Gazzetta : Il primo gol di De Ligt è l’unico segnale della Juve di Sarri : La Juve vince il suo primo derby con Maurizio Sarri in panchina, ma con una squadra che non incarna il suo gioco, almeno non ancora, come scrive Garlando sulla Gazzetta dello Sport Il primo gol dell’olandese, in crescita, però è l’unico segnale di nuova Juve, perché non si sono registrati passi avanti sulla strada del possesso, del palleggio e dell’intensità offensiva che predica Sarri. La Juve disputa una prima frazione di gioco pigra, ...

La Juventus batte il Torino 1-0 : De Ligt - primo gol in bianconero dopo un altro brivido "di mano" : L'uomo derby è De Ligt. Il giovane difensore olandese segna il gol dell'1-0 con cui la Juventus piega il Torino nell'anticipo serale dell'11esimo turno di Serie A e torna in testa alla classifica riscavalcando l'Inter (2-1 al Bologna poche ore prima). A decidere la partita a favore dei bianconeri d

Torino-Juventus 0-0 live - fine primo tempo! : Torino-Juventus live – Torino-Juventus, il “Derby della Mole”. Un appuntamento molto atteso in città e non solo. Una partita storica, la rivalità tra i granata e i bianconeri. La squadra di Mazzarri arriva a questa gara da un periodo estremamente negativo e l’allenatore si gioca molto. E’ praticamente un’ultima spiaggia quella concessa dalla società al tecnico toscano. La squadra di Sarri arriva dalla ...

Calciomercato - la Juve piazza il primo colpo per gennaio : testa a testa Samp-Toro - le mosse del Genoa ed assalto all’Atalanta : Si gioca la 10^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante ed in grado di dare indicazioni per il proseguo della stagione, nel frattempo le dirigenza si muovono con l’obiettivo di costruire squadre sempre più competitive in vista delle finestre di gennaio e giugno. Ecco tutte le trattative nel dettaglio che riguardano le squadre di Serie A e non solo. JuveNTUS – La Juventus è la squadra più forte in Italia ed ...