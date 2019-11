Juve | manca una giornata ma agli ottavi è già rischio big | la situazione e le possibili

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Non resta che guardare avanti. Lalo può fare, se lo può permettere. Ha raggiunto glicon due giornate d’anticipo e, questa sera, anche la certezza del primo posto dopo aver battuto l’Atletico Madrid. Primo posto sicuramente utile ed importante. Dà latà, anche se non sempre, di beccare un avversario più ‘morbido’ nella prima sfida della fase finale. Fermo restando che, se si vuole arrivare sino in fondo (e l’obiettivo dellaè questo) le squadre forti prima o poi bisogna incontrarle. Ma soprattutto che, se si sono qualificate, restano tutte squadre temibili. Allo stesso modo, però, occorre segnalare come, per caratura ed esperienza in campo internazionale, incontrare qualche seconda classificata ‘alla portata’ può facilitare il cammino. Difficile iniziare a fare previsioni. Domani si devono giocare ...

