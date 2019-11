Joshua-Ruiz | Rivincita Mondiale pesi massimi 2019 | come vederlo in tv e streaming Orari

Fonte : oasport

(Di martedì 26 novembre 2019) Sabato 7 dicembre andrà in scena lo scontro epocale tra Anthonye AndyJr. ,uno degli incontri di boxe più attesi degli ultimi anni, indubbiamente il match clou di questa stagione che volge al termine, lapiù importante dell’ultimo lustro per quanto riguarda gli uomini più pesanti. A Diriyah (Arabia Saudita) assisteremo a una battaglia campale per ilWBO, WBA, IBF, IBO dei: un evento assolutamente imperdibile per tutti gli amanti della nobile arte che aspettano questadallo scorso giugno quandosovvertì qualsiasi pronostico della vigilia e mandò al tappeto l’avversario per ben quattro volte sfilandogli le cinture. Ora Anthonyvuole riprendersi tutto e tornare sul trono del Pianeta, il britannico ha tutte le carte in regola per affermarsi e si è allenato duramente per farsi trovare pronto a questa...

